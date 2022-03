Feuerwehr macht Gerätehaus zur Anlaufstelle für Geflüchtete

Im Feuerwehrhaus Schlachters gibt es eine Kleiderkammer, in der sich Geflüchtete versorgen können. Die Kleiderspenden zu koordinieren ist für Helfer nicht einfach.

18.03.2022 | Stand: 05:15 Uhr

„In den Osterwiesen 14“ in Schlachters ist derzeit eine wichtige Adresse im Landkreis. Auf Anregung der Feuerwehrjugend Sigmarszell, die den kriegsgebeutelten Menschen aus der Ukraine „irgendwie“ helfen wollte, ist eine große Hilfsaktion geworden. Die Feuerwehr Sigmarszell hat eine Kleiderkammer eingerichtet, in der sich die Geflüchteten versorgen können. Viele haben außer dem, was sie anhaben, nichts dabei.

Flüchtlinge kommen mit wenig Habseligkeiten an

Das erzählt auch eine Frau, die ein geflüchtetes Ehepaar bei sich aufgenommen hat: „Die beiden hatten nur ihre Kleidung am Leib, und eine Plastiktüte mit wenigen Habseligkeiten dabei.“ Die große Herausforderung sei, die Spenden zu koordinieren, sortieren und übersichtlich auf Tischen zu präsentieren – denn in Tüten und Kartons findet niemand das Benötigte, erklärt Simone Johler, die Ehefrau von Sebastian Johler, dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereins.

Feuerwehr stellt Schulungsraum für Hilfsaktion zur Verfügung

Kommandant Tobias Thullner erzählt, dass sich seit beinahe zwei Wochen jeden Abend Helfer am Feuerwehrhaus treffen, um Spenden entgegenzunehmen, zu sortieren und an Hilfesuchende abzugeben. Dafür stellt die Feuerwehr ihren Schulungsraum zur Verfügung und räumt abends die Fahrzeughalle aus. Derzeit werden Übergangsbekleidung und Schuhe benötigt, vor allem für Jungs von 14 bis 17 Jahren. Dazu Taschen, Rucksäcke, Lego, Duplo und Outdoorspielzeug. Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Deo, Damenbinden, Creme sind als Verbrauchsartikel ständig willkommen, ebenso Babynahrung, Babywindeln sowie Baby- und Kinderpflegeprodukte.

Hier werden Spenden für Ukraine-Flüchtlinge entgegengenommen

Die Spenden können Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr am Feuerwehrhaus abgegeben werden. Die Flüchtlinge kommen meist mit ihren deutschen Gastgebern am Dienstag und Donnerstag von 18 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr, um sich Dinge auszusuchen.

do/Foto: Susi Donner

