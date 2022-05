Feuerwehren im Kreis Lindau haben im Schnitt wieder mehr als drei Einsätze pro Tag

Die 30 Feuerwehren im Landkreis Lindau arbeiten ständig an Ausbildung und Ausstattung. Das wurde bei der Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbands deutlich.

Von Ruth Eberhard

24.05.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die digitale Alarmierung, die Ausstattung mit Fahrzeugen, die Aus- und Weiterbildung, der Brand- und Katastrophenschutz: All dies gehört zu den Themen, die den Kreisfeuerwehrverband Lindau beschäftigen – jüngst auch in der Jahresversammlung in Röthenbach. Dies zeigt: Wenn es um die Sicherheit der Bevölkerung geht, gibt es für die hiesigen Feuerwehren keinen Stillstand. „Wer rastet, der rostet“, sagte Kreisbrandrat Wolfgang Endres insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung. Wie wichtig gut ausgebildete und ausgestattete Feuerwehren sind, macht auch die Statistik deutlich. Demnach hat die Zahl der Einsätze wieder fast Vor-Corona-Niveau erreicht.

