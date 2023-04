Wo und wann die Feuerwehren im Westallgäu ihren Schutzpatron ehren

Vor drei Jahrzehnten ist die erste Floriansmesse im Landkreis Lindau gefeiert worden. Welche Rolle der Schutzheilige bei den Feuerwehren spielt.

27.04.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Selten kommen so viele Feuerwehrler im Landkreis Lindau an einem Ort zusammen: Bei der Floriansmesse am 4. Mai werden Aktive aus allen 27 Feuerwehren in Lindenberg erwartet. „Wir rechnen mit 600 bis 700 Feuerwehrlern“, sagt Dietmar Richter, Vorsitzender des Lindenberger Feuerwehrvereins, der die Messe organisiert.

