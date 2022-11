Vor dem 23. Oktober hatte die Meisterbäckerei Wucherer in Weiler an sieben Tagen die Woche geöffnet, doch das hat sich inzwischen geändert, was Inhaber Markus Keller mit gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen begründet. Die Kunden hätten aber Verständnis für die Maßnahme, wie er sagt.