Finanzielle Schieflage: Insolvenzverfahren für Rotkreuzklinik Lindenberg gestartet

Der nächste Schritt für das finanziell gebeutelte Rotkreuz-Krankenhaus Lindenberg: Das Insvolvenzverfahren ist gestartet. Was das für Patienten und Mitarbeiter bedeutet.

03.10.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Die Schwesternschaft hat einen Insolvenzantrag für die Rotkreuzklinik Lindenberg gestellt. Das Verfahren läuft in Eigenverantwortung des Trägers. Die Schwesternschaft spricht vom „nächsten planmäßigen Schritt“ der laufenden Sanierung. Auch weitere Kliniken der Schwesternschaft befinden sich in finanzieller Schieflage. Der Träger hat vor gut drei Wochen ein Schutzschirmverfahren – eine besondere Form des Insolvenzverfahrens – für seine Kliniken in München und Wertheim beantragt. Auch diese Gesellschaften schreiben seit geraumer Zeit rote Zahlen im Millionenbereich.

