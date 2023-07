"aFuel": Firma arbeitet in Lindau an umweltfreundlicher Treibstoff-Alternative

Wo in Lindau einst Felix Wankel an Motoren forschte, ist jetzt die Technologieschmiede Obrist Engineering aktiv. Was sie an dem neuen Standort vor hat.

10.07.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Es ist ein markantes Gebäude – sowohl von seiner Architektur als auch von seiner Lage direkt am Bodensee her: Die ehemalige „Technische Entwicklungsstelle“ (TES) in Lindau, in der einst Motorenerfinder Felix Wankel forschte, ist in den vergangenen Monaten mit viel Aufwand saniert worden. Jetzt ist dort mit Obrist Engineering ein Unternehmen aus Lustenau in Vorarlberg eingezogen, das sich in dieser Tradition sieht. Denn die 65 Mitarbeitenden rund um Firmengründer Frank Obrist forschen unter anderem an Motoren, die ein emissionsfreies Fahren ermöglichen sollen. Ende vergangener Woche war die Firma Obrist Gastgeber für die IHK-Regionalkonferenz, deren Mitglieder das Gebäude nach der Sanierung erstmals besichtigen konnten.

