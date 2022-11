Hoffnung auf späten Wintereinbruch: Wann der neue Gewerbekomplex in Weiler fertig werden soll

Gewerbepark am Geh- und Radweg im Westallgäuer Markt bietet 6600 Quadratmeter Fläche. Wie viele Arbeitsplätze dort entstehen und wer einzieht.

17.11.2022 | Stand: 19:57 Uhr

Stefan Eckart hat die Gemeinde Weiler-Simmerberg vor einem Jahr von seinem Konzept überzeugt – und in der Folge das bislang letzte Gewerbegrundstück der Kommune gekauft. Seit Februar nun entsteht auf der gut 6600 Quadratmeter großen Fläche an der Baumeister-Bufler-Straße ein Gewerbepark. Eckarts Firma Bautec setzt das Projekt um – und gehört ab dem nächsten Jahr zu den Nutzern. Die Baumeister-Bufler-Straße liegt im Gewerbegebiet in Weiler. Der Geh- und Radweg auf der früheren Bahnlinie führt direkt daran vorbei.

