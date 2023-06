Firma feiert Jubiläum: Riesiges Interesse am Sägewerk Poschenrieder

Das Sägewerk Poschenrieder in Grünenbach wird von Besuchern "völlig überrannt". Nicht nur Sportholzfäller zeigen im Schüttentobel, was mit Holz möglich ist.

12.06.2023 | Stand: 05:28 Uhr

Damit hätte Timo Poschenrieder nicht gerechnet. „Wir sind völlig überrannt worden“, sagt er. Das Sägewerk Poschenrieder hat in Schüttentobel (Grünenbach) sein 125-jähriges Bestehen gefeiert – und von der ersten Minute an war beim Firmenjubiläum „die Hölle los“. Rund 2000 Besucher dürften es gewesen sein, schätzt der Geschäftsführer.

Sägewerk Poschenrieder gibt Einblick in die Produktion

Der Familienbetrieb bot dabei einen Einblick in den Betrieb und in die Abläufe – vom Baumstamm bis zum fertigen Produkt. Rund 30 Mitarbeiter waren im Einsatz, bedienten die Anlagen und beantworteten während der dreistündigen Showproduktion Fragen.

Und davon gab es reichlich. Poschenrieder hat ein „großes fachliches Interesse“ festgestellt – ob zum Schnitt oder zur Trocknung. „Holz ist ein Material, mit dem jeder im Alltag zu tun hat“, sagt er.

Dementsprechend bunt sei das Publikum gewesen: Schreiner und Zimmerer, Lieferanten und Landwirte – aber auch Familien, die ihren Besuch bei traumhaftem Wetter mit einer Radtour verknüpften.

Spportholzfäller von Stihl-Timbersports zeigen ihr Können

Richtig gut angekommen sind bei allen die Sportholzfäller. Die Stihl-Timersports-Athleten Thomas Hofbauer, Andreas Auernhammer und Christoph Lang präsentierten verschiedene Disziplinen wie die „Hot Saw“, eine leistungsstarke Säge mit bis zu 70 PS, die rund 30 Kilogramm schwer ist. Aber auch die Königsdisziplin „Springboard“, bei der sie mit Trittbrettern an einem Holzstamm in die Höhe klettern. Auch die Zuschauer durften sich ausprobieren – an der „Single Buck“, einer zwei Meter langen Holzzugsäge.

Gemäß dem Motto „Mir feiret zämet“ waren örtliche Vereine beteiligt: Die Musikkapelle Ebratshofen übernahm die Bewirtung und stemmte den Festbetrieb. Die Kapelle Grünenbach unter Leitung von Jürgen Fissinger übernahm die musikalische Umrahmung, abends spielte die Combo „Starzlachschwung“ auf.