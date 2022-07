Firma Harter stellt sich vor: auch Intel und Biontech als Kunden

Die Firma Harter in Stiefenhofen ist mit Trocknungsanlagen auf Erfolgskurs. Viele Besucher werfen bei einem Tag der offenen Tür einen Blick in den Betrieb.

18.07.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Die Firma Harter steuert erfolgreich durch die Pandemie. Die Trocknungsanlagen des Unternehmens mit Sitz in Stiefenhofen sind gefragter denn je. Davon haben sich hunderte Besucher bei einem Tag der offenen Tür am Firmensitz in Harbatshofen überzeugt. Nicht zuletzt die aktuelle Energiekrise macht die Anlagen zu Verkaufsschlagern, denn mit ihnen lassen sich die Kosten um bis zu 75 Prozent reduzieren.

Gleich mehrere Anlässe gab es für den „Tag der offenen Tür“. Harter feierte auf diese Weise sein 30-jähriges Jubiläum, die Fertigstellung einer neuen Halle und dankte zugleich den Nachbarn für deren Verständnis während der Bauphase. Das alles sollte freilich schon 2021 stattfinden – doch damals machte Corona die Planungen zunichte. Auf das Geschäft der gut 90 Mitarbeitende zählenden Firma hat sich die Pandemie hingegen nur kurzfristig ausgewirkt. 2020 ging der Umsatz leicht zurück, um 2021 mit elf Millionen eine Rekordhöhe zu erreichen. Und auch heuer sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Denn die von Harter verwendete Kondensationstrocknung auf Wärmepumpenbasis ist gefragter denn je.

Neben den Stromkosten reduziert sie auch den Kohlendioxidausstoß gegenüber herkömmlichen Trocknungsanlagen um bis zu 85 Prozent. Deshalb erhalten Unternehmen, die eine solche Anlage kaufen, hierzulande auch eine Förderung von bis zu 40 Prozent vom Bund.

So kommen Harter-Anlagen inzwischen in der Oberflächenbearbeitung beispielsweise in der Automobil- sowie Uhren- und Schmuck-Industrie zum Einsatz. Aber auch die Lebensmittel- und die Pharma-industrie zählen zu den Kunden von Harter. Ein neuer Zweig ist die Trocknung von medizinischem Canabis. Hier sind erste Anlagen in Deutschland, Dänemark und der Schweiz installiert. Und auch namhafte Unternehmen wie der Halbleiterhersteller Intel und das Pharmaunternehmen Biontech setzen künftig auf „Technik made in Stiefenhofen“. Denn darauf ist Geschäftsführer Reinhold Specht besonders stolz: Von der Entwicklung bis zur kompletten Fertigung entstehen die Trocknungsanlagen vollständig in Eigenregie. Der Umfang ist dabei höchst unterschiedlich: Die Anlagen sind ab 50.000 Euro erhältlich – kosten im Einzelfall aber auch über eine Million Euro.

Insgesamt hat Harter in den vergangenen 30 Jahren rund 2000 Anlagen ausgeliefert. Die Installation erfolgt meist vor Ort – und durch Mitarbeitende von Harter. Sie reisen dafür um den ganzen Globus, so zuletzt in die USA, nach Uruguay oder nach Puerto Rico. Großes Potenzial sieht das Unternehmen auch in Afrika – und hier insbesondere im Bereich der Lebensmitteltrocknung.

Von Materialengpässen blieb Harter bislang verschont – auch dank vorausschauender Lagerhaltung. Doch verstärkt spürt auch Harter den Preisdruck beim Materialeinkauf. Positiv aus Sicht des Unternehmens: Heuer konnten alle wichtigen Fachmessen wieder stattfinden. Auch dies hat zur guten Auftragslage beigetragen.

Den „Tag der offenen Tür“ nutzte Harter, um junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz aufmerksam zu machen. Aktuell gibt es 15 Auszubildende im Unternehmen. Die meisten seiner Mitarbeitenden hat Harter in den vergangenen Jahren selbst ausgebildet.

Ein buntes Programm mit musikalischer Unterhaltung durch die Musikkapelle Stiefenhofen, einer Hüpfburg und Bullenreiten war außerdem geboten.

