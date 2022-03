Firma Hochland und Markt Heimenkirch wollen gemeinsam CO2 sparen

Ein Nahwärmenetz könnte als Gemeinschaftsprojekt entstehen. Davon sollen Umwelt und örtliche Waldbesitzer profitieren. Ein Punkt in den Plänen stößt auf Kritik.

23.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nachhaltigkeit, CO2-Ersparnis, Unabhängigkeit in Sachen Energie, regionale Wertschöpfung: Die Gemeinde Heimenkirch hat viele Gründe, ein Nahwärmenetz zu bauen und dabei auf Hackschnitzel als Rohstoff zu setzen. Vor gut zwei Jahren fasste der Marktgemeinderat einen entsprechenden Beschluss – nach jahrelangen Vorüberlegungen und einer vom Energieteam in Auftrag gegebenen Studie. Weil sich auch die Firma Hochland in Sachen Klimabilanz ehrgeizige Ziele setzt, denken Kommune und Unternehmen über eine Zusammenarbeit nach und hoffen auf Synergieeffekte. Die vergangenen Monate haben Planer und Technikerinnen viel Vorarbeit für das Projekt geleistet. Ihre Ergebnisse, die sie am Montag dem Bauausschuss des Gemeinderats vorlegten, sind recht konkret.