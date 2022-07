Die Produktion bei dem Silokon-Unternehmen in Weiler stand tagelang still. Die Firma bedankt sich bei der Feuerwehr Weiler für ihren Einsatz mit 1000 Euro.

07.07.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Weiler Gut einen Monat nach dem schweren Hagelunwetter am Pfingstsonntag in Weiler ist klar: Es waren längst nicht nur vollgelaufene Keller oder zerschlagene Rollläden, die als Schäden zu verzeichnen waren. Im Gewerbegebiet in Weiler kam es in Folge des Hagels an mehreren Gebäuden zu Schäden am Dach. So auch bei der Silikon-Technik Siltec in der Jakob-Lang-Straße. Tagelang stand dort die Produktion im Bereich der Spritzgießtechnik still.

