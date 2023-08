Der Chef der Bayern-SPD bekommt in Lindenberg den Sozialistenhut

Die SPD im Landkreis Lindau verleiht Florian von Brunn die Auszeichnung am 19. August in Lindenberg. Weshalb der neue Preisträger den Sozialistenhut bekommt.

02.08.2023 | Stand: 05:07 Uhr

Florian von Brunn erhält den Sozialistenhut des SPD-Kreisverbandes Lindau. Überreicht wird ihm die Auszeichnung am Samstag, 19. August, ab 18 Uhr auf dem Kulturboden in Lindenberg.

(Lesen Sie auch: SPD ernennt Urgestein Leo Wiedemann zum Ehrenvorsitzenden)

Florian von Brunn ist Vorsitzender der SPD in Bayern, deren Fraktionschef im Landtag und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl.

SPD-Kreisverband Lindau verleiht Sozialistenhut seit 1986

Der SPD-Kreisverband verleiht den Sozialistenhut seit 1986 an Frauen oder Männer, „die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie ihrer Gesellschaft und ihrer Partei vorausgedacht haben, gegen den Strom geschwommen sind, ohne dabei stromlinienförmig zu werden“, wie es in den Richtlinien der Auszeichnung.

Die SPD begründet die Vergabe des Sozialistenhutes an Florian von Brunn unter anderem mit seinem Einsatz für eine Vereinfachung der Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt.

(Lesen Sie auch: Rotkreuzklinik Lindenberg in Not: So ist die Lage bei anderen Krankenhäusern)

Sie verweist zudem auf seine breit gefächerten Wahlkampfthemen – von „guten Krankenhäusern“ über bezahlbaren Wohnraum und „gute Schulen“ bis hin zum Voranbringen der Energiewende. Sie ließen sich unter dem von ihm gewählten Slogan „Zukunft und Zusammenhalt“ zusammenfassen.

Florian von Brunn ist SPD-Fraktionschef im Landtag

Von Brunn hat Geschichte und Volkswirtschaft studiert und als IT-Berater gearbeitet. Seit gut zwei Jahren ist der 54-Jährige sowohl Landesvorsitzender als auch SPD-Fraktionschef im Landtag.

Er wolle eine SPD, die sich für die „Nicht-Privilegierten“ einsetze, sagte er nach seiner Wahl. Von Brunn gilt als ehrgeizig und pointierter Redner.

Die Laudatio auf den geborenen Münchner wird Manuela Auer halten, die Preisträgerin des Vorjahres. Sie ist Gewerkschafterin und Landtagsabgeordnete im Vorarlberger Landtag.