Flüchtlinge aus der Ukraine: 30 Frauen und Kinder in Heimenkirch angekommen

Der Landkreis Lindau nutzt die Turnhalle in Heimenkirch als Notfallunterkunft. Wie die Menschen vor Ort versorgt werden und wie es für sie weitergeht.

16.03.2022 | Stand: 18:29 Uhr

30 Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, hat der Landkreis Lindau am Dienstagabend in der Doppelturnhalle Heimenkirch untergebracht. Darüber informierte der Heimenkircher Bürgermeister Markus Reichart unsere Redaktion.

Nach Information des Landratsamts besteht die Gruppe aus 26 Menschen, die direkt aus dem Ankerzentrum in Augsburg kamen, und vier weiteren Geflüchteten, die am Vortag in Lindau angekommen sind.

Die Doppelturnhalle dient dem Landkreis Lindau derzeit als Notfallunterkunft, sie wurde zur Unterbringung von bis zu 150 Menschen hergerichtet. Der Krisenstab des Landkreises hatte bei der Marktgemeinde um die Bereitstellung des Gebäudes gebeten, weil Heimenkirch zentral im Landkreis liegt und in der Ortsmitte sowohl Einkaufsmöglichkeiten als auch Anbindung an Bus und Bahn vorhanden sind.

Flüchtlinge aus der Ukraine: Corona-Test nach der Ankunft

Als die 30 Menschen aus der Ukraine am Spätnachmittag per Bus in Heimenkirch eintrafen, wurden sie bei Bedarf medizinisch betreut und auf Corona getestet – alle mit negativem Ergebnis. Das Rote Kreuz versorgte sie mit Essen, auch die Firma Allgäu Medical ist in Organisation und Versorgung eingebunden.

Bei der Ankunft der Menschen machte sich Landrat Elmar Stegmann selbst ein Bild von der Situation.

Das Technische Hilfwerk (THW) hatte die Doppelturnhalle für die Nutzung als Notunterkunft vorbereitet und aufgeteilt: in einen Aufenthaltsbereich mit Tischgarnituren und einen mit vier Zelten ausgestatteten Schlafbereich. Für stillende Mütter gibt es zwei Schutzkabinen. Neben Umkleide und Sanitäranlagen der Doppelturnhalle steht den Untergebrachten auch der eingezäunte Tartansportplatz zur Verfügung.

In einer Turnhalle in Heimenkirch wurde eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Bild: Sibylle Ehreiser, Landratsamt

Bei alltäglichen Hilfen für die in Heimenkirch untergebrachten Menschen engagiert sich der örtliche Helferkreis. Am Mittwochnachmittag trafen sich dessen Vertreterinnen mit Mitarbeitern von Allgäu Medical, um die Unterstützung zu koordinieren.

In den nächsten Tagen werden die ukrainischen Mütter mit ihren Kindern – vom Kleinkindalter bis hin zu einzelnen Teenagern – laut Bürgermeister Markus Reichart nach Möglichkeit auf im ganzen Landkreis angebotene Unterkünfte verteilt.

Neun Menschen finden in einer Wohnung im alten Pfarrhaus von Heimenkirch ein vorübergehendes Daheim; das Gebäude gehört der Gemeinde.

TSV Heimenkirch weicht für Sport in andere Hallen aus

Die Heimenkircher Doppelturnhalle wird wohl noch einige Zeit als Notunterkunft für aus der Ukraine geflüchtete Menschen gebraucht. Derweil hält die Grundschule nach Auskunft des Bürgermeisters, den Sportunterricht soweit wie möglich im Freien ab.

Das Angebot des TSV Heimenkirch finde teilweise in Hallen in Opfenbach, Maria-Thann und Röthenbach statt. „Es zeigt sich hier eine große Solidarität der Westallgäuer Gemeinden“, sagt Reichart.

Nach seiner Einschätzung war die Gruppenankunft am Dienstag „ein Aufwärmprogramm“. Er rechnet in den kommenden Tagen und Wochen mit weiteren Menschen aus der Ukraine in deutlich größerer Anzahl. „Es ist nicht absehbar, wie lange sich das zieht“, sagt Reichart. „Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine müssen wir damit rechnen, dass wir die Auswirkungen des Kriegs – allein was die Menschen anbelangt – noch fünf bis zehn Jahre spüren werden.“

