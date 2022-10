Flüchtlinge: Der Landkreis Lindau vermeldet einen Höchststand

Die Zahl der Menschen, die Hilfe suchen, steigt. Das meldet das Landratsamt Lindau. Auf welches Problem die Behörde aufmerksam macht.

Von Yvonne Roither

21.10.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Die Zahl der Flüchtenden steigt – auch im Landkreis Lindau. Aktuell sind hier laut Landratsamt insgesamt 2099 Flüchtlinge registriert. In den dezentralen Unterkünften leben 861 Menschen – so viele wie noch nie. Der bisherige Höchststand lag dort bei 738 Flüchtlingen (Anfang Mai 2016). Im Frühjahr kamen laut Ehreiser vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer in den Landkreis: Die Gesamtzahl der Registrierten beträgt 959 (Stand Ende September).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.