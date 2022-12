Flüchtlingshelfer Axel Baumann aus dem Westallgäu: „Wir können nicht die ganze Ukraine retten“

Axel Baumann engagiert sich für Menschen in der Ukraine. Was den Fahrlehrer motiviert und was er in den vergangenen Monaten auf seinen Fahrten erlebt hat.

28.12.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Fünf Mal hat er sich bisher auf den Weg gemacht. 1350 Kilometer in Richtung Osten an die polnisch-ukrainische Grenze: Axel Baumann hat mitgeholfen, Flüchtlinge in den Landkreis Lindau zu bringen und versorgt gemeinsam mit Helfern Menschen in der Ukraine mit Spenden, vor allem Lebensmitteln. Im Interview spricht er darüber, warum es ihm so wichtig ist, zu helfen, und was er in den vergangenen Monaten alles erlebt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.