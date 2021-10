Fluglehrer aus dem eigenen Stall - Junger Lindenberger bildet flugbegeisterte Westallgäuer aus

Die Westallgäuer Luftsportgruppe ist stolz auf einen jungen Lindenberger. Der 28-jährige Dorian Liebsch bildet nun andere Segelflieger aus.

28.10.2021 | Stand: 11:40 Uhr

Während die Bilanz über die abgelaufene Saison bei der Westallgäuer Luftsportgruppe wegen zu weniger Flugstunden keineswegs zufriedenstellend ausfällt, gibt es in personeller Hinsicht eine erfreuliche Nachricht. Nach über 30 Jahren ist wieder ein junger Fluglehrer aus den Reihen der Vereinspiloten hervorgegangen: Nach 18 Monaten harter Arbeit mit großen Anforderungen in Theorie und Flugpraxis durfte der 28 Jahre alte Maschinenbau-Ingenieur Dorian Liebsch aus Lindenberg seine Lizenz als Segelfluglehrer in Empfang nehmen.

Dorian Liebsch wird im Eiltempo zum Fluglehrer

Die 18 Monate seiner Ausbildung im Schnelldurchlauf: Vorauswahl durch Überprüfung des fachlichen Wissens und drei Eignungsflüge. Dann theoretische Ausbildung, Unterricht in Didaktik und Pädagogik und ein praktischer Teil mit 20 Flügen auf dem Lehrersitz, also dem hinteren Sitz im zweisitzigen Schulungsflugzeug. Dabei Erlernen des Lehrer-Schüler-Dialoges, das frühzeitige Erkennen von Fehlern des Schülers und das entsprechende Eingreifen. Zum Abschluss eine Lehrprobe, die Kompetenzbeurteilung und drei Prüfungsflüge. Die hatten es nach Aussage von Liebsch in sich. Der Prüfer baute dabei mehr Pilotenfehler in die Prüfungsflüge ein als ein Flugschüler jemals machen kann.

(Lesen Sie auch: Westallgäuer Segelflieger starten wieder)

Dorian Liebsch Bild: Willi Diet

Dorian Liebsch unterricht Westallgäuer Flugschüler ehrenamtlich

„Dorian Liebsch hat große fliegerische Kompetenz und ein hohes Verantwortungsbewusstsein“, schreibt die Luftsportgruppe in einer Pressemitteilung. Dies sei vor allen Dingen in dem Moment gefordert, wenn er einen Flugschüler auf seinen ersten Alleinflug schickt. Er sehe seine Tätigkeit als Fluglehrer für die Jugend als einen „Dienst an der Gesellschaft“, durch welchen er etwas von den positiven Erlebnissen zurückgeben kann, die er erleben durfte. Dazu muss man wissen, dass er – wie alle anderen bei den Vereinen tätigen Segelfluglehrer – diese zeitaufwendige Tätigkeit als unbezahltes Ehrenamt versieht und auch die Kosten der Ausbildung aus der eigenen Tasche bestritten hat. Nur so ist es überhaupt möglich, der Jugend eine kostengünstige Ausbildung durch den Verein anzubieten.

Diese Tätigkeit hat Liebsch bereits in der Schulungsgemeinschaft aufgenommen, die die in Lindenberg ansässige Westallgäuer Luftsportgruppe gemeinsam mit der benachbarten LSG Isny bildet. Dort betreut er mit fünf älteren Kollegen zurzeit rund 15 junge Frauen und Männer im Alter zwischen 14 und 24 Jahren, die alle mit Feuereifer ihrem Pilotenschein entgegen arbeiten.

Lesen Sie auch

Flugplatz Mindelheim-Mattsies Bericht aus dem Cockpit: „Man muss auf das Unerwartete reagieren, das ist das Spannende“

Lesen Sie auch: Zwei junge Segelflieger schaffen Rekord von Schwabmünchen aus