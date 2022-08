Flutlicht, Duschen, Rasenpflege: Wie schwer treffen die Energiepreise die Fußballvereine?

Die Energiekrise bereitet dem Württembergischen Fußballverband (WFV) Sorgen. Er appeliert an die Politik – und die Vereine.

18.08.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Ob Flutlicht beim Training, warmes Wasser für die Duschen oder Pflege von Sportstätten: Der Württembergische Fußballverband macht sich Sorgen wegen der steigenden Energiepreise. Er befürchtet erhebliche Mehrkosten auf seine 1700 Vereine zukommen – und fordert die rund 11.000 Mannschaften zugleich zum Energiesparen auf.

Um Szenarien wie finanzielle Notlagen oder gar eine pauschale Schließung von Sportanlagen zu vermeiden, haben die baden-württembergischen Fußballverbände Kontakt zur Landespolitik aufgenommen. WFV-Präsident Matthias Schöck hat zusammen mit seinen Amtskollegen Ronny Zimmermann (Baden) und Thomas Schmidt (Südbaden) in einem Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie die zuständige Ministerin Theresa Schopper die schwierige Situation der rund 3500 Fußballvereine in Baden-Württemberg verdeutlicht – und gleichzeitig auf die gesellschaftliche Bedeutung des organisierten Sports hingewiesen.

Finanzhilfen für Vereine gefordert

Die klaren Forderungen an die Landesregierung beinhalten einen Verzicht auf die erneute Schließung von Sportstätten, kurzfristige Finanzhilfen für Vereine und Kommunen sowie langfristige Investitionen in die energetische Sanierung von Sportstätten im Sinne des Klimaschutzes.

Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und einer möglichen Versorgungsknappheit ruft der WFV zugleich seine Vereine und alle Sporttreibenden dazu auf, Einsparpotenziale zu nutzen und damit den Energiebedarf weiter zu reduzieren. Auch ohne gravierende Einschränkungen könne der Fußball mit einfachen Mitteln einen wichtigen Beitrag leisten.

Das Licht in unbenutzten Räumlichkeiten löschen, nur so kurz wie möglich heiß duschen, Fahrgemeinschaften bilden oder direkt nach dem Training die Flutlichtanlage ausschalten – die Summe kleiner Verhaltensanpassungen bringt laut WFV schon deutliche Entlastungen. )

