Wie geht es mit dem Breitbandausbau in Sigmarszell, Weißensberg und Hergensweiler weiter?

Zwei Firmen wollen schnelles Internet in die drei Ortschaften im Westallgäu bringen. Es gibt aber einen Haken.

18.01.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Homeoffice, Streaming oder Unterricht von zu Hause – schnelles Internet wird immer wichtiger. Beim Voranbringen des Breitbandausbaus in Sigmarszell, Weißensberg und Hergensweiler sollte eigentlich Fördergeld des Bundes helfen. Das wurde im vergangenen Jahr aber überraschend gestrichen. Mittlerweile haben sich Alternativen aufgetan. In den Gemeinderäten steht jetzt eine Entscheidung an.

Bund hat Förderungen für Glasfaserausbau eingestellt

Viele Gemeinden hat es eiskalt erwischt: Im Oktober hat der Bund die Förderungen für den Ausbau des Glasfasernetzes eingestellt. Die zur Verfügung stehende Summe von drei Milliarden Euro war ausgeschöpft. Privatwirtschaftliche Unternehmen haben darin offenbar ihre Chance gewittert und Sigmarszell, Weißensberg und Hergensweiler angeboten, den Ausbau zu übernehmen. Zwei Firmen sind im Rennen. Die Förderprogramme wären damit obsolet.

Einen Ausbau haben die drei Gemeinden nötig. Denn viele Haushalte sind noch nicht erschlossen. Das haben zumindest die beiden Firmen berechnet und die Zahlen Ende vergangenen Jahres in einer Sitzung den drei Gemeinderäten vorgestellt. Mehr als 550 der potenziellen Haushalte sind demnach in Weißensberg noch nicht erschlossen, 480 in Sigmarszell und etwa 360 in Hergensweiler. Im Weißensberger Ortsteil Metzlers und an manchen Stellen in Weißensberg gibt es demnach zum großen Teil Glasfaserleitungen, genauso wie in Rupolz in Hergensweiler und in anderen Teilen der Gemeinde. In Sigmarszell beträfe der Ausbau vor allem Schlachters und Niederstaufen.

Den Gemeinderäten vorgestellt hat sich „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), ein Gemeinschaftsunternehmen der Telefonica-Gruppe und der Allianz. Zu Telefonica gehört der Mobilfunkanbieter O2. Die Firma Netcom BW aus Ellwangen ist eine Tochter von EnBW. Kosten kommen auf die Gemeinde keine zu. Das Unternehmen, das später den Ausbau in den Gemeinden macht, wird Betreiber des Netzes. Internet beziehen könnten die Leute dann von einem Anbieter.

Was passiert mit Häusern im Außenbereich?

Einige Gemeinderäte sahen das aber kritisch. Sie fragten sich, ob sie dann an bestimmte Anbieter gebunden sind. Bei UGG wäre das laut eigenen Angaben in Bayern lediglich O2. Die Vertreter der Firmen bestätigten daraufhin, dass die Bürgerinnen und Bürger das Netz nur mit den Anbietern beziehen können, mit denen ihr Unternehmen Verträge macht.

Die Gemeinderäte wollten wissen, was mit Häusern passiert, die weiter außerhalb angesiedelt sind. Gerade im zerstückelten Sigmarszell wohnen viele weiter weg von den Ortsteilen. Über ein bayerisches Förderverfahren sind Teile dort trotzdem schon erschlossen. Dazu gehören Hangach, Tobel, Egghalden, Laiblachsberg, Hubers, Dornach, Kinbach, Immen, Leitfritz-Adelberg-Emsgritt, Umgangs sowie Haggen-Widdum.

Einen hundertprozentigen Ausbau könne man nicht garantieren, sagten die Vertreter beider Unternehmen. Man habe die Bereiche teilweise schon geprüft, aber bei einigen sei es schwierig. Die Planungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Würden sie ausgewählt, wolle man in die endgültige Planung gehen, sagten beide Firmen. Dann laufe man Wege ab und bespreche, wie die Straßen aufgemacht werden, so Jürgen Weck von UGG. Außerdem finde eine Info-Veranstaltung statt, wie beide Firmen klarmachten. Bürgerinnen und Bürger könnten dann entscheiden, ob sie den Ausbau bei sich wollen oder nicht. Wer sich jetzt noch gegen den Ausbau entscheidet, bei dem könne man das Kabel trotzdem vorverlegen, um es dann später bis in den Keller zu ziehen, so Jochen Schmid von Netcom BW.

Wie der Zeitplan aussehen könnte

Die Bauphase könne nach einem halben Jahr beginnen, erklärte Weck. 2025 könnte alles fertig sein. Netcom BW blieb etwas unkonkreter, rechnet aber mit einem ähnlichen Zeitpunkt für das Ende der Bauarbeiten.

Noch haben die Gemeinderäte sich nicht entschieden, wie es weitergehen soll, teilt der Sigmarszeller Bürgermeister Jörg Agthe mit. „Voraussichtlich werden wir die Thematik im Februar noch einmal beraten.“