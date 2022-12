Foodsharing-Verteilaktion findet am Montag in Lindenberg statt

Der Verein aus Köln plant eine Verteilaktion zum Zehn-Jahr-Jubiläum. Wann und wo diese in Lindenberg stattfindet.

12.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Seit zehn Jahren setzt sich der „Foodsharing e.V.“ in Köln dafür ein, die Wegwerfkultur von Lebensmitteln und anderen Ressourcen zu minimieren – und organisiert zu dem Anlass an diesem Montagabend, 17.30 Uhr, unter anderem in Lindenberg eine Verteilaktion. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind laut Mitteilung über eine halbe Million Nutzer auf der Plattform www.foodsharing.de und 12.500 Betriebe registriert. Mehr als 133.000 Freiwillige seien im Einsatz, um überproduzierte oder nicht gewollte Nahrung so zu verteilen, dass sie verbraucht und nicht weggeworfen wird. So seien in zehn Jahren etwa 83 Millionen Kilogramm Nahrung vor der Verschwendung bewahrt worden.

Bei der Aktion in Lindenberg an der Goethestraße 4, wo es einen Verteilerschrank gibt, können sich Interessierte näher über den Verein informieren. Laut Mitteilung stehen Ehrenamtliche bereit, um Fragen zu beantworten.