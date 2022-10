Foto-Firma Allcop aus Lindenberg baut im interkommunalen Gewerbegebiet Hauser Wiesen

Das Unternehmen Allcop aus Lindenberg errichtet in dem interkommunalen Gewerbegebiet Hauser Wiesen ein neues Lager. Das ist möglicherweise noch nicht alles.

29.10.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Die Bagger stehen am Rand des Grundstücks bereit. Zeitnah sollen die Arbeiten beginnen: Im interkommunalen Gewerbegebiet Hauser Wiesen errichtet die Firma Allcop ein neues Logistikzentrum. Die Stadt verspricht sich davon eine Entlastung der Innenstadt.

Allcop gehört zu den führenden Fotofinishern in Deutschland. Das 1959 gegründete Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs. In der Hochsaison im November und Dezember produziert das Unternehmen in Lindenberg täglich über eine Million Fotoabzüge und Poster. Dazu kommen mehrere 10.000 Fotobücher.

Das Unternehmen benötigt dringend Platz. In der Heinrich-Brauns-Straße hat Allcop bereits ein Lager. Das ist zu mehr als 100 Prozent ausgelastet, sagt Thomas Wiest, geschäftsführender Gesellschafter. Ideal für das Handling des Materials wären aber etwa 85 Prozent. Angemietet hat das Unternehmen zudem auch Flächen in Seltmanns.

Mit dem Neubau beschäftigt sich das Unternehmen seit vier Jahren, schildert Wiest. Unterbrochen wurden die Überlegungen durch Corona. Mit dem jetzt begonnen Bau soll die Raumnot bald ein Ende haben. Im Oktober kommenden Jahres soll das Gebäude stehen, sagt Bernd Vochezer, Geschäftsführer des Opfenbacher Büros Innoplan.

Das Gebäude wird 76 mal 36 Meter groß sein. Zwei Laster können gleichzeitig be- beziehungsweise entladen werden. Die Einfahrt wird überdacht werden, damit die Lkw auch im Winter keine Problem mit der Zufahrt haben.

Lesen Sie auch

Firmen stellen sich vor Ein ganzes Gewerbegebiet öffnet am Freitag im Westallgäu seine Türen

Klar ist: Allcop wird das Gebäude als Lager nutzen. Allerdings denkt die Firmenspitze darüber hinaus. Es gibt Überlegungen, den neuen Standort in den Hauser Wiesen zu einem Logistikzentrum auszubauen, erklärt Monika Sommerfeld, Schwester von Thomas Wiest und ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin. Dann würde auch eine Versandanlage in das Gewerbegebiet verlagert. In dem Fall würden wohl Kleinlaster Rohware wie Fotopapier von den Hauser Wiesen zum Sitz in der Kreuzhofstraße bringen und fertige Produkte zurück. Beschlossen ist das allerdings noch nicht. „Es ist in der Diskussion“, sagt Thomas Wiest. Stadt und Unternehmen versprechend sich von dem neuen Lager eine Entlastung des Bereichs rund um den Firmensitz in der Kreuzhofstraße. Dort kommen in der Saison teilweise vier Lkw gleichzeitig an. „Für uns ist es eine gute Lösung“, sagte Dr. Werner Hofstetter, zweiter Bürgermeister der Stadt beim Spatenstich. Auch, weil das Unternehmen mit seiner Investition den Standort in Lindenberg stärkt.

Mit Allcop zieht eine Branche in die Hauser Wiesen, die dort noch nicht vertreten ist. „Wir versuchen eine Lösung zu finden, wenn Unternehmen Platz brauchen“, erklärt Uli Pfanner, Bürgermeister von Scheidegg und Vorsitzender des Zweckverbandes Hauser Wiesen, das Ansinnen des Verbandes.

In dem Gewerbegebiet, das Lindenberg und Scheidegg gemeinsam betreiben, sind 19.000 Quadratmeter noch nicht bebaut. Allerdings sind davon 11.000 verkauft, es bleiben also 8000 Quadratmeter für weitere Ansiedlungen.

Lesen Sie auch

Einsatzkräfte proben bei Liebherr den Ernstfall