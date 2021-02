Zum Auftakt sind mehr als 130 Senioren aus dem Westallgäu geimpft worden. Auch in Lindau ging es schon los. Was hinter dem überraschend frühen Start steckt.

04.01.2021 | Stand: 07:23 Uhr

Plötzlich ging alles ganz schnell: Die beiden Impfzentren im Landkreis Lindau haben am Wochenende nach Neujahr den Betrieb aufgenommen. Am 2. Januar sind 80 Personen in Lindenberg gegen das Corona-Virus geimpft worden und 95 in Lindau. Am 3. Januar kamen in Lindenberg 55 weitere hinzu. „Die Stimmung bei allen Beteiligten war sehr hoffnungsvoll und gelöst. Es gab keine Komplikationen und dieser gelungene Impfstart zum Jahresbeginn stimmt mich sehr optimistisch“, so Landrat Elmar Stegmann.