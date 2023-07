Frage an die Fußballbasis: Ist Hansi Flick noch der richtige Nationaltrainer?

DFB-Elf in der Krise: Fans diskutieren nach enttäuschenden Test, ob der Verband den Coach wechseln sollte. Auch im Westallgäu gehen die Meinungen auseinander.

02.07.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft läuft es seit längerer Zeit nicht mehr rund. Und machte so mancher Fan 2018 Joachim Löw als Hauptschuldigen für das WM-Vorrundenaus fest, ist seit dem Scheitern im Winterturnier 2022 in Katar klar: Alleine am Weltmeister-Coach von 2014 kann es nicht gelegen haben, denn auch Nachfolger Hansi Flick brachte die Elf nicht in die K. o-Runde.

