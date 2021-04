Frau greift Radfahrer in Wangen im Allgäu mit einem Stock an

Die unbekannte Frau stellte sich zwei jungen Radfahrern in den Weg. Mit einem Stock schlug sie zu und beschwerte sich über die Radfahrer auf diesem Weg.

Eine Frau hat einen Radfahrer in Wangen im Allgäu am Sonntagabend mit einem Stock angegriffen. Laut Polizei fuhr der 16-Jährige mit einem weiteren gleichaltrigen Radfahrer auf dem Single-Trail in Epplingser Bach.

Wangen im Allgäu: Unbekannte Frau schlägt mit einem Stock auf das Fahrrad ein

Eine Frau stellte sich den beiden Teenagern dort mit einem Stock in den Weg. Die unbekannte Frau schlug mit dem Stock auf das Rad des Jugendlichen ein. Dabei beschwerte sie sich, dass die beiden mit dem Fahrrad auf diesem Weg fuhren.

Als die Dame erneut zum Schlag ausholte, hielt der 16-Jährige den Stock fest. Bei dem folgenden Gerangel wurde der Teenager leicht verletzt.

Die Polizei Wangen ermittelt wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen die Frau. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer 07522/984-0 um Hinweise zu der Tatverdächtigen.

