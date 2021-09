Frau kann Hotelrechnung in Lindau nicht bezahlen und erzählt wirre Geschichten

Eine hohe Hotelrechnung konnte eine 67-Jährige in Lindau nicht bezahlen. Die Polizei stellte fest, dass die Frau bereits gesucht wurde.

21.09.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Eine 67-Jährige hat am Montagnachmittag in Lindau die Rechnung eines Hotels in Höhe von 340 Euro nicht gezahlt. Außerdem erzähle die Frau wirre Geschichten. Eine Mitarbeiterin des Hauses meldete das bei der Polizei.

67-Jährige Zechprellerin wird schon von Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gesucht

Die Beamten stellten fest, dass die Frau bereits von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gesucht wird. Sie nahmen die 67-Jährige mit zur Dienststelle, wo sie wegen des Zechbetrugs vernommen und angezeigt wurde. Da sie mittellos war, organisierte die Polizei für sie eine Übernachtung in einer Obdachlosenunterkunft.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.