Frauenfußball: FC Scheidegg feiert höchsten Sieg seit über sieben Jahren

Die überragende Ramona Hörmann führt den FC Scheidegg in der Bezirksliga Bodensee zu einem deutlichen Heimsieg gegen den TSV Schlachters. Und das nach einem Rückstand.

09.11.2021 | Stand: 05:36 Uhr

Die Fußballerinnen des FC Scheidegg haben ihr letzte Spiel vor der Winterpause deutlich gewonnen. Der Bezirksligist hat den Tabellennachbarn TSV Schlachters nach Rückstand mit 5:1 (2:1) besiegt und damit den Anschluss an die vordere Tabellenhälfte wieder hergestellt. Ramona Hörmann erzielte gleich drei Treffer.

„Der Sieg war brutal wichtig für uns. Denn wir wollen eigentlich da stehen, wo wir stehen. Unsere Ziele sind höher angesiedelt“, sagte Trainer Peter Röser. Scheidegg ist damit in der Bezirksliga Bodensee auf Platz 9 geklettert. Der Rückstand auf Platz 4 beträgt aber nur sechs Punkte, wobei Scheidegg noch ein Nachholspiel hat.

Trainer Peter Röser lobt seine Torjägerin Ramona Hörmann

Die erste Halbzeit verlief auf dem Kunstrasenplatz in Weiler weitgehend ausgeglichen. Schlachters ging durch Annika Stohr in Führung (28.), doch Ramona Hörmann drehte die Partie noch vor der Pause und brachte Scheidegg mit einem Doppelschlag mit 2:1 in Führung (41./45.). "Sie hatte einen richtigen Sahnetag", sagt Röser über seine Torjägerin.

FC Scheidegg trifft noch zweimal das Aluminium

Diese beiden Treffer zogen dem Gegner im Kellerduell auch deutlich den Zahn. In der zweiten Halbzeit war Scheidegg klar spielbestimmend. Ein Eigentor von Natalie Schuster (53.), Ramona Hörmann mit ihrem dritten Treffer (67.) und die eingewechselte Miriam Reichart (83.) machten das deutliche 5:1 perfekt. „Wir haben endlich mal unsere Chancen genutzt, waren clever und haben die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, sagt Röser. Der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, denn die Gastgeberinnen hatten auch noch zwei Alutreffer

Doch auch so stand am Ende der höchste Ligasieg des FC Scheidegg seit Mai 2014. Damals hatte die Mannschaft mit 6:0 in Meckenbeuren gewonnen und sogar die Meisterschaft in der Bezirksliga Bodensee geholt.