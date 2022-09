Frauenfußball im Westallgäu: Neue Saison, neue Trainer, neue Ziele

Obwohl die Ausgangslage unterschiedlich ist, gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen Maierhöfen-Grünenbach und Scheidegg. Zwölf Dinge, die man wissen sollte.

16.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die neue Frauenfußball-Saison beginnt am Sonntag. In der Bezirksliga Bodensee sind zwei Westallgäuer Teams dabei: Der SV Maierhöfen-Grünenbach nimmt nach dem Abstieg einen Neuaufbau in Angriff – und der FC Scheidegg hofft auf ein sorgenfreies Jahr. Zwölf Dinge, die man über die beiden Mannschaften und die Liga wissen sollte.

Maierhöfen hat einen neuen alten Trainer. Markus Grath (47) kehrt nach einem Jahr Pause an die Seitenlinie zurück – wieder einmal. Er begleitet die Mannschaft seit vielen Jahren, entweder als Chefcoach, Aushilfstrainer oder Interimslösung. Seit Winter war das Amt eigentlich vakant. Sabine Huber sprang als Übergangstrainerin ein. Die 31-Jährige, die auch die Mädchen trainiert, steht Grath als Co-Trainerin zur Seite. Ihre eigenen Spielerinnenkarriere als Torhüterin hat sie endgültig beendet.

Scheidegg hat einen ganz neuen Trainer. Yannick Sailer (24) hat beim Vorjahresachten das Amt von Peter Röser übernommen. Der gelernte Defensivspieler gehört den Aktiven des FC Scheidegg an, kann verletzungsbedingt derzeit aber selbst nicht spielen. Früher hat er in Opfenbach und Weiler gespielt. Als Co-Trainer steht ihm Jonas Karrer, ebenfalls Aktiver beim FC Scheidegg, zur Seite.

Das Derby steigt schon bald. Bereits am 2. Spieltag erwartet Scheidegg den SV Maierhöfen zum Derby (25. September). Das Rückspiel auf der Stolz-Alm steigt am 2. April.

Maierhöfen gewann das bislang letzte Derby deutlich. Das letzte Liga-Derby zwischen beiden Vereine ist eine Weile her: Am 3. März 2013, damals in der Regionenliga, gewann Maierhöfen auswärts mit 5:1. Ramona Kuhn (2), Sonya Dreyer (2) und Kathrin Müller trafen für die Gäste, die am Ende auch Meister wurden. Den Ehrentreffer für Scheidegg erzielte Katharina Bantel. Das Spiel fand übrigens auf dem Kunstrasen Röthenbach statt.

Scheidegg stärkt die Defensive. 49 Gegentore in 20 Spielen – eindeutig zu viel. Trainer Yannick Sailer legt den Fokus in der neuen Saison auf das Abwehrverhalten. „Wir wollen defensiv gut stehen und die Zahl der Gegentore deutlich runterschrauben“, sagt er. Die taktische Ausrichtung geht weg vom bisherigen Pressing, hin zu einem stabilen 4-1-4-1 mit Kontern über die schnellen Zwillinge Johanna und Raphaela Nußbaumer. Bei der Generalprobe im Bezirkspokal blieb sein Team auch prompt ohne Gegentor. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt der 24-Jährige.

Frauenfußball hat in Maierhöfen Tradition. Das erste Training gab es im April 1989. In der Rückrunde 1990/91 nahm der SVM erstmals außer Konkurrenz am Spielbetrieb teil – ab Sommer 1991 dann als vollwertiges Ligamitglied. Damals schon und seitdem immer dabei: Christine Dreyer (49), die als Teammanagerin alles organisiert und auch immer noch spielt.

Scheidegg absolviert Heimspiele in Weiler. Von 2013 bis 2018 bildete der FC Scheidegg eine Spielgemeinschaft mit dem FV Weiler. Auf dem Papier wurde dieser Verbund dann aufgelöst. Frauenfußball gibt es in Weiler seitdem nicht mehr. Verbindungen gibt es trotzdem noch: Der FC Scheidegg nutzt als offiziellen Ausweichplatz im Winter den Kunstrasen in Weiler.

Maierhöfen will offensiver spielen. Im Tabellenkeller der Regionenliga ging es für den SVM zuletzt vor allem darum, möglichst nicht allzu hoch zu verlieren. Diese Abwehrhaltung ist nun vorbei. Maierhöfen will laut Dreyer wieder offensiver in einem 4-4-2 agieren und mehr Druck nach vorne machen. Erfahrene Wiedereinsteigerinnen wie Annika Bixenmann, Sarah Müller oder Patricia Knöbel eröffnen dem Trainer deutlich mehr Optionen.

Bei Scheidegg steht die „ewige Nummer 1“ im Tor. Sylvia Amann ist ein Phänomen und der Beweis dafür, dass Sport keine Frage des Alters ist: Die Torhüterin wird an diesem Freitag 57 Jahre alt – und geht in ihre x-te Saison als Fußballerin. „Sie ist für das Gefüge enorm wichtig: Sie dirigiert lautstark, sagt klar ihre Meinung – und tut alles für Mannschaft“, sagt Sailer über die „ewige Nummer 1“, die parallel auch aktiv Handball spielt.

Die Spielführerinnen stehen (noch nicht) fest. In Scheidegg trägt Anja Hatt (28) weiterhin die Kapitänsbinde, Miriam Garcia (24) ist ihre Stellvertreterin. In Maierhöfen hat Karolin Kuffner (29) das Amt abgegeben. Jüngere sollen Verantwortung übernehmen. Wer das ist, entscheidet der Trainer an diesem Freitag beim Abschlusstraining. Mögliche Kandidatinnen sind Julia Wegmann (19) und Jella Metzger (18), die sich in der Vorbereitung schon beweisen durften.

Rückwechsel ist erlaubt. Scheidegg kennt es schon, für Maierhöfen ist es ganz neu: In der Bezirksliga dürfen bereits auswechselte Spielerinnen wieder eingewechselt werden – ähnlich wie bei den Männern in der Kreisliga B.

Die Vorrunde geht bis 13. November. Die Bezirksliga Bodensee besteht aus zehn Mannschaften. Maierhöfen spielt beim Saisonauftakt am Sonntag zuhause gegen den TSV Schlachters, Scheidegg gastiert bei der SG Fronhofen. Die Vorrunde geht bis 13. November, die Rückrunde vom 26. März bis 10. Juni. Anpfiff ist in der Regel immer am Sonntag um 10.30 Uhr.