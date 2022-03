Freestyler vom TSV Heimenkirch startet bei der Junioren-WM auf der Buckelpiste

Moguls, Dual, Parallel: Buckelpistenfahrer Maximilian Straub aus Maria-Thann ist bei der WM 2022 in Italien dabei. Wie er das Geld für seinen Sport verdient.

24.03.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Wenn am Freitag die Junioren-WM im italienischen Chiesa in Valmalenco startet, ist auch ein Ski-Freestyler aus dem Westallgäu mit dabei: Maximilian Straub aus Maria-Thann, der für den TSV Heimenkirch startet.

Der 17-Jährige tritt gleich am Eröffnungstag in der olympischen Disziplin Moguls in der Buckelpiste im Einzel an. Am Samstag finden dann die Teamveranstaltung im Parallel-Buckelpisten-Rennen (Dual Moguls) statt. Den Höhepunkt der Weltmeisterschaft bilden am Montag die Duelle bei den Dual Moguls. Beim Dual-Wettbewerb geht es im Gegensatz zum Einzel im direkten Duell gegen die Kontrahenten.

Ski-Freestyle: Junioren-WM 2022 für Buckelpiste & Co. in Italien

„Mein Ziel in dieser Saison war, mich im Europacup zu etablieren und auch die Möglichkeit zu nutzen, mich für die Freestyle-JWM zu qualifizieren“, sagt Straub. Die Qualifikationskriterien waren vom Deutschen Skiverband (DSV) klar formuliert: entweder einmal unter den Top 8 oder zweimal unter den besten 15 im Europacup.

Der Ski-Artist aus dem Westallgäu holte sich sein WM-Ticket beim Heim-Europacup in Bad Wiessee mit Rang 9 in der Parallel-Buckelpiste und beim letzten Europacup vor der WM in Livigno in Einzel mit Platz 15 geholt.

Max Straub im Nationalteam Buckelpiste des DSV

Max Straub startet in dieser Saison für die Nationalmannschaft Ski Freestyle Buckelpiste und besucht die zwölfte Klasse das Wirtschaftsgymnasiums in Wangen. Neben dem hohen Trainingsaufwand ist sein Alltag durch eine hohe schulische Belastung geprägt. Im Sommer hat er zusätzlich Ferienarbeit geleistet, um sich sein Hobby finanzieren zu können. Eine Gratwanderung.

„Natürlich ist mir klar, dass jeder Trainingstag und jeder Wettkampf zählt, aber ich versuche auch, die Fehltage in der Schule gering zu halten und auch die Kosten muss man im Auge behalten“, erklärt Straub, warum er nicht an den Europacups in Skandinavien Anfang 2022 teilgenommen und quasi erst die letzte Chance erfolgreich genutzt hat. „Dafür wären über drei Wochen schulfrei nötig gewesen wären – und die Kosten mit fast 4000 Euro zu hoch“, ergänzt Straub.

Die Ski-Freestyle-Athleten in der olympischen Buckelpisten-Disziplin finanzieren sich vorwiegend selbst.

