Mann schlägt Lebensgefährtin auf Fußweg in Wangen nieder

Nach einem Streit schlägt und tritt ein 41-Jähriger seine Lebensgefährtin. Die verliert das Bewusstsein, eine Passantin findet sie später auf einem Fußweg.

08.04.2022 | Stand: 14:31 Uhr

Mehrfach ins Gesicht geschlagen hat ein Mann in Wangen seiner Lebensgefährtin. Das teilte die Polizei mit. Demnach war das Paar am Donnerstag in Streit geraten. Auf dem Fußweg neben einem Sportplatz eskalierte dieser und der Mann schlug zu. Anschließend soll er seine Lebensgefährtin zu Boden gestoßen und auf sie eingetreten haben. Die Frau verlor laut Polizei das Bewusstsein, der Mann ging mit den vier gemeinsamen Kindern davon.

Passantin findet verletzte Frau auf Fußweg in Wangen

Später fand eine Passantin die Frau auf dem Fußweg und verständigte den Notarzt. Die 34-Jährige erlitt bei dem Angriff diverse Verletzungen im Kopfbereich sowie eine Fraktur und wurde medizinisch versorgt (Lesen Sie dazu auch: Eifersuchtsdrama vor Krankenhaus: Ehemann verweigert Aussage).

Gegen den 41-Jährigen leitete die Polizei Wangen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Er wurde der gemeinsamen Wohnung verwiesen und die vier Kinder wurden der 34-Jährigen übergeben.

