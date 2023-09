Warum Röthenbach eine über 130 Jahre alte Linde fällen lässt

Die Friedenslinde neben der Röthenbacher Kirche hat einen hohen Stellenwert bei den Bürgern. Der Gemeinderat musste nun trotzdem ihr Ende besiegeln.

14.09.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Röthenbacher müssen Abschied von altem Baum nehmen: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, die Friedenslinde am Osterholzweg neben Friedhof und Kirche demnächst fällen zu lassen – „aus Sicherheitsgründen“, wie Bürgermeister Stephan Höß auf Nachfrage erklärt.

„Die Linde ist innen hohl und nicht mehr standfest“, bedauert der Rathauschef, dem durchaus bewusst ist, dass sie einen hohen Stellenwert bei den Bürgern hat. Schließlich wurde der Baum, der inzwischen einen Umfang von mehreren Metern hat, 1886 zur Erinnerung an den Preußisch-Deutschen Krieg gepflanzt und prägt das Ortsbild damit seit bereits über 130 Jahren. In der Bürgerfragestunde bat eine Einwohnerin darum, das Wahrzeichen stehen zu lassen.

Das Gremium diskutierte später ausgiebig über das Thema, schließlich entschied eine 8:3-Mehrheit jedoch für die Fällung. „Vor allem der schwere Sturm vor kurzem, der in Lindau sogar gesunde Bäume umgeworfen hat, zeigt, wie groß die Gefahr ist“, sagt Höß. Schon alleine herabfallende Äste könnten schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben.

Die Friedenslinde hat unten einen Umfang von mehreren Metern. Bild: Lukas Huber

Natürlich könne man „einige Tausend Euro“ in die Hand nehmen, um die Friedenslinde nochmals zu sichern, . Bereits 2020 war der Baum gestutzt worden, um die Last der Krone zu minimieren. Doch egal, welche Maßnahmen ergriffen werden würden: Auf Dauer werde sie aber ohnehin nicht überleben, ist der Rathauschef nach der letzten Baumkontrolle Ende Juni überzeugt.

An der Stelle soll eine Nachfolgerin gepflanzt werden. Zudem gibt es in Sichtweite am Biergarten des Gasthofs Post eine weitere Friedenslinde. Sie wurde nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 in Gedenken an vier gefallene Soldaten aus dem Ort gesetzt und hat einen Umfang von mehr als sechs Meter.