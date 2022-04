Friedensräume Lindau: „Unsere Arbeit war nicht umsonst“

Seit 21 Jahren setzen sich die Friedensräume Lindau für gewaltfreies Zusammenleben der Menschen ein. Worauf sie angesichts des Kriegs in der Ukraine setzen.

06.04.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Schon lange schien der Friede nicht mehr so weit weg zu sein wie in diesen Tagen. Trotz allem zweifeln die engagierten Frauen der Friedensräume Lindau nicht an ihrer Arbeit der vergangenen Jahrzehnte und halten an ihrer Vorstellung von gewaltfreien Konfliktlösungen fest. Mit einem neuen Programm starten sie am 9. April in die Saison, die Raum für Dialoge aller Art bieten soll.

Friedensräume Lindau starten Programm mit Vorträgen, Diskussionen und Filmen

Seit 21 Jahren arbeiten die Friedensräume daran, dass nicht Krieg und Gewalt, sondern Friede das Zusammenleben der Menschen prägt. Für dieses Jahr haben sie ein Programm mit 27 Veranstaltungen und sieben Politfilmen erarbeitet. Doch zwischen der Organisation des Programms und seiner Veröffentlichung haben sich die Zeiten geändert.

"Friedensarbeit in Europa hat auch viel erreicht"

Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dominieren Krieg und Gewalt das Tagesgeschehen in Europa. Waren angesichts dieser Entwicklungen die Friedensbemühungen der letzten Jahrzehnte umsonst? Mitnichten, glauben Cornelia Speth, Gertrud Fersch und Waltraud Bube vom Leitungsteam der Friedensräume. Kriege und Konflikte habe es in den vergangenen Jahren weltweit gegeben, sagt Gertrud Fersch. „Nur jetzt ist der Krieg so nah an uns dran.“ Trotzdem und deswegen sei der Einsatz für den Frieden nicht umsonst. Schließlich sei vieles von dem, was in Europa erreicht worden sei, das Ergebnis der Friedensarbeit der vergangenen 40 Jahre.

Pax Christi in Träger der Friedensräume Lindau

„Das Selbstverständnis von Pax Christi ist jetzt sehr herausgefordert“, erklärt Cornelia Speth die Haltung des Trägers der Friedensräume. „Aber wir halten fest an der Option der Gewaltfreiheit“, betont sie. Dabei verweist die Koordinatorin auf die offizielle Erklärung von Pax Christi, wonach die Gesprächskanäle auch nach Russland aufrecht erhalten werden müssen: „Die Politik darf den Dialog nicht aufgeben. Weiterhin darf nicht aufgehört werden, auf allen diplomatischen Wegen nach deeskalierenden Lösungen zu suchen.“

Friedensräume Lindau setzen auf Dialog

„Die Aufgabe der Friedensräume ist es nicht, Lösungen zu präsentieren“, sagt Cornelia Speth. „Wir wollen Raum für Dialoge bieten, auch für kontroverse. Wir wollen Begegnungsräume schaffen für alle, die Gesprächsbedarf haben. Denn wir sind Friedensarbeiter, keine Politiker.“ Den Wunsch nach Aufrüstung in der Bundesrepublik halten die Frauen von den Friedensräumen für den falschen Weg. Stattdessen plädieren sie mit ihrem Trägerverein für den Ausbau der zivilen Konfliktbearbeitung.

Auch die heutige Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Friedensräume in Lindau besucht. Mit auf den Fotos ist Grünen Kreisvorsitzender Christian Schabronath. Bild: Ingrid Grohe

Aus dem Programm der Friedensräume Lindau

Zur Eröffnung am 9. April erzählt die Autorin Alexandra Tobor die Geschichte ihrer Familie, die 1989 Polen verließ, um in Deutschland ein besseres Leben zu finden. Mit Humor und einfühlsam schildert sie Konflikte, die aus kulturellen Unterschieden erwachsen, aber auch den Prozess der Versöhnung. Das Pax Christi-Trio begleitet die Eröffnung musikalisch. Die Veranstaltung findet zweimal statt: um 11 und um 14 Uhr.

Eine dreiteilige Vortragsreihe zum Thema „Friedensklima“ startet am 12. Mai mit dem Online-Vortrag von Ralf Willinger: „Mein Gewehr war so groß wie ich“. Er beleuchtet die Rolle des deutschen Waffenhandels bei der Rekrutierung von Kindersoldaten. Marianne Pötter-Jantzen befasst sich am 23. Juni in ihrem Vortrag „Abschied von den weißen Rettern“ mit Rassismus und antirassistischer Friedensarbeit. Am 21. Juli behandelt Muhammad Sameer Murtaza „die transformative Kraft der Nächstenliebe“ als gemeinsames Arbeitsfeld von Juden, Christen und Muslimen.

Die Sonderausstellung „Homestory Deutschland – Schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart“ ist von 20. Juni bis 24. Juli in den Friedensräumen zu sehen.

Weitere Veranstaltungen sind Vorträge, Friedensgebete, Meditationen, Konzertlesungen und Politfilme.