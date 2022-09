60-Jährige rammt Mann Taschenmesser in den Rücken - vor den Augen der Polizei

In Friedrichshafen hat eine Frau vor den Augen der Polizei ein Taschenmesser in den Rücken eines 44-Jährigen gerammt. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest.

27.09.2022 | Stand: 15:32 Uhr

In Friedrichshafen hat eine 60-Jährige vor den Augen einer Polizeistreife ein Taschenmesser in den Rücken eines Mannes gerammt. Laut Polizei war die Frau betrunken. Die Beamten nahmen die Frau an Ort und Stelle vorläufig fest und brachten sie wegen ihres psychischen Zustands in eine Fachklinik.

Frau sticht 44-Jährigem Messer in den Rücken: Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein Rettungswagen brachte den nicht lebensgefährlich verletzten 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 60-Jährige erhält eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu und auch der Bodenseeregion lesen Sie hier.