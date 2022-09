Angebundenes Kajak löst großen Rettungseinsatz am Bodensee aus

Eine Friedrichshafenerin hat einen vermeintlich in Seenot geratenen Wassersportler auf dem Bodensee entdeckt. Nach einer Rettungsaktion gab es aber Entwarnung.

27.09.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Am und auf dem Bodensee hat es am Dienstagmorgen einen großen Rettungseinsatz gegeben. Wasserschutzpolizei, DLRG, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren nahe Friedrichshafen im Einsatz, um einen Wassersportler zu retten, der bei starkem Wind Probleme hatte. So lautete zumindest die Alarmierung einer Anwohnerin aus Friedrichshafen, die den Seenotfall wahrgenommen hatte.

Kajak löst Großeinsatz auf dem Bodensee aus: Eigentümer meldet sich telefonisch bei der Polizei

An der beschriebenen Stelle entdeckte die Hubschrauberbesatzung ein im Wasser treibendes Objekt. Die Wasserschutzpolizei fand vor Ort schließlich ein Kajak, das an einer Boje befestigt war. Durch die hohen Wellen - der Deutsche Wetterdienst hatte eine Starkwindwarnung herausgegeben - lief das Boot mit Wasser voll, blieb jedoch an der Wasseroberfläche. Kurz darauf meldete sich der Eigentümer des Bootes telefonisch bei der Polizei und bestätigte, dass niemand in Seenot war.

Die Wasserschutzpolizei weist darauf hin, dass jegliches Wassersportgerät wie Surfbretter, Stand-Up-Paddle-Boards oder Paddelboote den Namen und die Anschrift des Eigentümers tragen müssen.

Erst vor Kurzem war es auf dem Bodensee zu einem tatsächlichen Unglück gekommen. Ein 24-Jähriger ist im Juli in Bregenz im Bodensee ertrunken. Über 100 Retter waren im Einsatz.

