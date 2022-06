Über fünf Promille: Polizei nimmt aggressiven Mann in Friedrichshafen fest

Weil ein Mann mit seiner Ex-Lebensgefährtin in Streit geraten war, rückte die Polizei in Friedrichshafen aus. Ein Alkoholtest zeigte über fünf Promille.

Mit über fünf Promille ist ein Mann am Donnerstag in Friedrichshafen festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, war der stark alkoholisierte 46-Jährige mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit geraten. Die Frau rief aufgrund seines Verhaltens die Polizei.

Mann mit über fünf Promille kommt ins Krankenhaus - "Für diese Verhältnisse noch relativ fit"

Als die Beamten eintrafen, schwankte der Mann aus einem Gebüsch und verhielt sich uneinsichtig und aggressiv. Die Polizistinnen und Polizisten staunten nicht schlecht, als ein Atemalkoholtest einen Wert von über fünf Promille anzeigte. Ein Rettungsdienst brachte den "für diese Verhältnisse noch relativ fitten" 46-Jährigen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Den folgenden Tag musste er in Polizeigewahrsam bleiben.

