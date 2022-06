Fronleichnam im Westallgäu: Katholiken zeigen der Welt freudig ihren Glauben

Westallgäuer Christen begehen ihr Hochfest wie vor Corona. Prozessionen finden aber nicht in allen Pfarreien statt.

Prächtige Blumenteppiche, feierliche Prozessionen, geselliges Beisammensein: Für katholische Christen ist das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ ein besonderer Tag. An Fronleichnam zeigen sie der Welt ihren Glauben. Heuer freuen sich die Gläubigen in der Region umso mehr darauf. Nach der Corona-Pause findet das Fest wieder in gewohnter Form statt.

Mit Blumen sieht es in Weiler ein wenig mau aus. Der große Hagelsturm an Pfingsten hat in den Gärten Spuren hinterlassen: „Bei uns ist alles kaputt“, sagt Florian Eberhardt, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Er hofft darauf, aus dem Nachbarort oder einer Gärtnerei Blumen für die Teppiche zu bekommen. Aber dafür haben die Weilerer ein bisschen mehr Zeit. Denn sie feiern erst am Sonntag. „Wir haben vier Pfarreien und zwei Pfarrer. Da wechseln wir uns ab“, sagt Eberhardt.

Wo an Fronleichnam Prozessionen geplant sind

Am Donnerstag sind Prozessionen in Oberreute und Simmerberg, in Ellhofen und Weiler am Sonntag. „In anderen Ländern wie Italien oder Spanien wird Fronleichnam generell erst am Sonntag gefeiert, weil die keinen Feiertag wie wir haben“, weiß der Pfarrgemeinderat. Los geht es mit einem Weckruf der Musikkapelle. Wegen des Ukraine-Kriegs schweigen die traditionellen Böllerschüsse. Und dann können die Weilerer ein Fronleichnamsfest feiern „wie vor Corona“.

Im Lockdown hat Eberhardt in den Gottesdiensten „viel gefehlt“ mit den ganzen Abstandsregeln, Einschränkungen beim Singen, bei der Kommunion. Sein Glaube ist ihm wichtig, deswegen sei er in dieser Zeit trotzdem in die Kirche gegangen. „Das Beten, das Essenzielle, war ja trotzdem da.“ Aber jetzt wieder einen großen Festtag zu feiern, mit allem, was dazu gehört, sei umso schöner: „Ich freue mich besonders auf das Fronleichnamsfest.“

So geht es auch Petra Hauber aus Stiefenhofen. Sie empfand vor allem den Lockdown als „heftig“ und hat Fronleichnam vermisst, für sie „ein wichtiger Tag im Kirchenjahr“. Dennoch ist die Pfarrgemeinderatsvorsitzende froh, dass Gottesdienste möglich waren. Jetzt freut sie sich richtig auf das Fest, für sie „ein Höhepunkt“ – und das nicht nur aus religiöser Sicht. „Die ganze Gemeinde kommt zusammen. Man trifft Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Frauenbund, Landjugend, Kommunionkinder und der Pfarrgemeinderat gestalten heuer die Altäre samt Blumenteppichen. Nach der Prozession gibt es einen Frühschoppen. Die Landjugend grillt und sorgt für musikalische Unterhaltung.

Fronleichnamsprozession in Wohmbrechts: Nach Corona wieder große Runde

Auch in Wohmbrechts ziehen die Gläubigen heuer wieder durch das Dorf. „Es gehört für mich einfach dazu“, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Renate Weber. Der Pfarrgemeinderat organisiert die Prozession seit fünf Jahren. Und auch vergangenes Jahr haben die Katholiken in Wohmbrechts gefeiert – allerdings etwas anders als sonst. „Wir haben komplett vor der Kirche gefeiert. Die Musikkapelle hat gespielt und wir hatten auch drei Altäre rund um den Kirchplatz, zu denen wir dann hingelaufen sind.“ Vor allem bei den Älteren sei diese Fronleichnams-Variante gut angekommen. Auch Weber fand die Feier gelungen und freut sich dennoch heuer auf die Prozession. „Man zieht durch das Dorf, mit der Musikkapelle und den ganzen Fahnen der Vereine und viele haben ihre Häuser geschmückt, das ist schön.“ Mindestens zwei Altäre wird es geben. Ein kleiner an der Sonnenhalde will eine Anwohnerin gestalten und den großen legen die Kommunionkinder. „Meistens greifen sie ihr Kommunionmotto auf“, weiß Weber.

In Grünenbach feiern die Katholikinnen und Katholiken heuer erstmals keinen Fronleichnamsgottesdienst. Hintergrund ist die im vergangenen Jahr neu gebildete Pfarreiengemeinschaft, der sechs Pfarreien angehören; neben Grünenbach sind das Ebratshofen, Gestratz, Maierhöfen, Röthenbach und Stiefenhofen. Fronleichnamsgottesdienste mit Prozessionen gibt es heuer nur in Gestratz und Stiefenhofen. Die Gläubigen aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft sind eingeladen, samt aller Vereine und Fahnenträger.