Frühling in Lindenberg: Händler beschenken ihre Kunden

Die Leistungsgemeinschaft Lindenberg verteilt Blumen in den Geschäften. Wie die Aktion bei den Kunden im Westallgäu ankommt und was Corona damit zu tun hat.

14.04.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Die Leistungsgemeinschaft Lindenberg wartet in der Karwoche mit einer schönen Geste auf. Bei Einkäufen bekommen Kunden einen kleinen Topf „Bellis“, auch Tausendschön genannt, dazu.

Aktion kommt bei den Kunden gut an

Gut zwei Dutzend Mitgliedsbetriebe beteiligen sich nach Angaben der LG an der Aktion. „Es kommt total gut an, die Leute freuen sich“, sagt Juta Herrmann, die zusammen mit ihrem Mann das Geschäft Betten Specht führt.

In den vergangenen Jahren gab es zum Start in den Frühling eine ähnliche Aktion der Leistungsgemeinschaft. Dabei waren Mitglieder der LG mit Schubkarren in der Innenstadt unterwegs und verteilten Blumen an Besucher Lindenbergs.

Werbeaktion in Lindenberg war wegen Corona nicht möglich

Durch Corona war das heuer nicht möglich, weshalb sich die LG entschlossen hat, die Aktion in dieser Form durchzuführen. Mehr über die Stadt Lindenberg lesen Sie hier.

