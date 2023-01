Für die Rückrunde in der Landesliga: TSV Heimenkirch holt Spieler vom FC Wangen

Der TSV Heimenkirch hat die Vorbereitung für die Rückrunde in der Fußball-Landesliga aufgenommen. Es gibt drei Neuzugänge im Kader und hochkarätige Testspiele.

14.01.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Die Rückrunde der Fußball-Landesliga startet zwar erst in sieben Wochen – doch der TSV Heimenkirch hat bereits die Wintervorbereitung aufgenommen. Und zum Trainingsauftakt durfte Coach Simon Rothmund auch neue Gesichter begrüßen: Mit Nils Oelmayer (19), Luis Spieß (19) und Philipp Huckenbeck (17) verstärken gleich drei junge Spieler den Kader des Tabellenachten.

Nils Oelmayer wechselt vom FC Wangen zum TSV Heimenkirchj

Mittelfeldspieler Nils Oelmayer kommt vom FC Wangen. Beim Verbandsligisten sammelte er in der vergangenen Saison unter Trainer Uwe Wegmann immerhin 14 Ligaeinsätze – wenngleich er zumeist immer erst in der Schlussphase eingewechselt worden ist. Auch in der laufenden Spielzeit sammelte er sechs Kurzeinsätze als Joker (insgesamt 64 Spielminuten).

Nils Oelmayer wechselt vom FC Wangen aus der Fußball-Verbandsliga zum TSV Heimenkirch in die Landesliga. Bild: Florian Wolf

Ebenfalls vom FC Wangen, allerdings aus dessen A-Jugend, wechselte Philipp Huckenbeck an den Rehwinkel. Dort kennt sich der Mittelfeldspieler bereits bestens aus: Der 17-Jährige wohnt in Heimenkirch und ist der Sohn von Aufstiegstrainer Fredy Huckenbeck. Weil er sich allerdings erst im ersten A-Jugend-Jahr befindet, kann er erst nach seinem 18. Geburtstag im April eingesetzt werden.

Aus der Zweiten Mannschaft rückt Luis Spieß fest in den Kader auf. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler kam in der Vorrunde zwölfmal für die SG Wohmbrechts/ Westallgäu in der Kreisliga B zum Einsatz (zwei Tore). Zudem kam das Eigengewächs im Oktober bereits zu einem Landesliga-Kurzeinsatz gegen Oberzell (2:2).

Abgänge gab es beim TSV Heimenkirch in der Winterpause nicht.

Vorbereitung: TSV Heimenkirch gegen Durach, Kottern und Wangen

Im Vorbereitungsplan für die Rückrunde stehen bisher sechs Testspiele, die allesamt auswärts stattfinden werden. Gegner sind der bayerische Kreisligist Viktoria Augsburg (Samstag, 21. Januar, 11 Uhr), die bayerischen Landesligisten VfB Durach (Freitag, 3. Februar, 18.30 Uhr) und FC Memmingen II (Mittwoch, 8. Februar), Bayernligist TSV Kottern (Samstag, 11. Februar, 13 Uhr) sowie Verbandsligist FC Wangen (Samstag, 18. Februar, 15.30 Uhr). Im Rahmen eines dreitägigen Trainingslagers in Konstanz geht es dort zudem gegen den südbadischen Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 26. Februar, 13 Uhr).

Für den 28. Januar wird noch ein weiterer Testspielgegner gesucht.

In die Rückrunde startet Heimenkirch am 4. März mit einem Auswärtsspiel beim TSV Riedlingen (10.). Das Hinspiel gegen den Tabellennachbarn gewann der Aufsteiger klar mit 3:0.

