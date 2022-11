Jannik Rochelt ist einer der aufregendsten Spieler der Dritten Liga. Der Fußballprofi aus Weiler überwintert mit dem SV Elversberg als Tabellenführer.

19.11.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Er ist derzeit das vermutlich heißeste Eisen im Feuer der Dritten Liga: Fußballprofi Jannik Rochelt aus Weiler überwintert mit Aufsteiger SV Elversberg überraschend an der Tabellenspitze. Und auch persönlich läuft es für den 24-Jährigen in dieser Saison bisher richtig gut. Eine kleine Zwischenbilanz in Zahlen.

