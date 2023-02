Für Kita-Erweiterung will Heimenkirch eine Straße verlegen

Architektin möchte für den Kita-Anbau in Heimenkirch den benachparten Parkplatz nutzen. Warum die Gemeinde die Mittagsbetreuung nicht an der Schule ansiedelt.

14.02.2023 | Stand: 19:50 Uhr

Die Marktgemeinde Heimenkirch bietet seit über 15 Jahren eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder an. Die Buben und Mädchen wechseln hierfür nach Unterrichtsschluss in eine der beiden Kitas am Ort, wo sie Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung erhalten.80 bis 90 Kinder sind derzeit auf diese Weise nach Schulschluss versorgt. Weil jedoch der Bedarf steigt und die Situation schon jetzt beengt ist, sollen sowohl die kirchliche Kita Don Bosco als auch die gemeindliche Einrichtung Arche Noah erweitert werden. Am Montag hat der Gemeinderat einen Beschluss zum Ausbau der Kita Arche Noah gefasst. Dafür soll eine angrenzende Parkfläche einbezogen und der Sportplatzweg ein Stück verlegt werden.

