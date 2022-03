Fürs Klima: Kinder im Westallgäu pflanzen Bäume

Für den Klimaschutz haben die Schülerinnen und Schüler der Antonio-Huber-Schule zum Spaten gegriffen und Bäume gepflanzt. Wer ihnen dabei geholfen hat.

29.03.2022 | Stand: 05:49 Uhr

Neben der Realschule und dem Gymnasium hat nun auch die Antonio-Huber-Schule in Lindenberg ihre Wald-Klima-Klasse. Am gestrigen Montag pflanzten die Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe 160 junge Laubbäume bei Lindenberg. Ausgestattet mit festem Schuhwerk und Handschuhen schnappten sich am frühen Vormittag die Schüler in der Nähe des Krankenhauses Lindenberg je einen Spaten.

Beim Pflanzen wies sie Andreas Täger, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Westallgäu (WBV), ein. Die Jugendlichen gruben für jeden Jungbaum ein Pflanzloch, setzen den Baum hinein, füllten wieder Erde auf und traten sie fest. Dann erhielt jedes Bäumchen einen Holzstab und eine Wuchshülle. Diese schützt die Pflanzen vor Wildverbiss und konkurrierenden Pflanzen wie Brombeere und Springkraut.

Wildbirnen, Vogelkirschen und Bergahorn

Sie wird in ein paar Jahren wieder entfernt und ordnungsgemäß entsorgt. Laut Andreas Täger vom WBV werden parallel zum Fußweg der Jägerstraße in Lindenberg einige Wildbirnen gepflanzt, anschließend zwei Reihen Vogelkirschen und auf der Restfläche Bergahorn. Im Frühjahr können dann Insekten an den früh blühenden Wildobstbäumen Nektar sammeln. Die Schüler lernen bei der Aktion viel über den Klimaschutz. Korbinian und Jonas weisen mit ihrer 8 darauf hin, dass ein Hektar Wald acht Tonnen Co2 speichert. Mit dem Pflanzen ist das Engagement der Wald-Klima-Klasse nicht beendet, sie begleitet die Bäume auch die nächsten sechs Jahre. Mindestens einmal jährlich sieht sie an der Fläche nach dem Rechten und plant notwendige Maßnahmen.

<p>Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? <a href=https://www.allgaeuer-zeitung.de/newsletter/newsletter-westallgaeu/?wt_mc=owned.website.azde.default.dertag.bild>Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".</a></p>