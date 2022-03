Funken in Oberreute: Der Hexe bleibt im Feuer nicht viel Zeit

Im Westallgäu haben nach der Corona-Pause wieder die Funkenfeuer gebrannt. Ist der Winter jetzt endgültig vorbei? Wie es der Funkenhexe in Langenried erging.

Jetzt hat Frau Holle endgültig ausgedient. Zwischen dem meteorologischen (1. März) und kalenderdarischen Frühlingsanfang (20. März) haben im Westallgäu die Funkenfeuer gebrannt – und damit den Winter aus der Region vertrieben. So besagt es zumindest das Brauchtum.

Funkenclub Langenried organisiert Funken in Oberreute

Seinen Teil dazu beigetragen hat der Funkenclub Langenried, der im gleichnamigen Ortsteil von Oberreute einen gut 13 Meter hohen Holzturm aufgeschichtet hat. Vor den Augen etlicher Zuschauer haben die Mitglieder den Funken am Samstagabend auf dem windigen Gelände diesmal von oben her angezündet – und so war auch der Funkenhexe kein langes Überleben beschert. Die Puppe stand innerhalb weniger Minuten in Flammen.

Funken gab es nach der generellen Corona-Pause 2021 in diesem Jahr noch an einigen wenigen anderen Orten, unter anderem in Grünenbach und Eglofs sowie in kleiner Form im Heimenkircher Ortsteil Geigersthal.

THW in Lindenberg organisiert keinen Funken mehr

Etliche andere Veranstalter hatten corona-bedingt verzichtet. In Lindenberg hat sich der THW aus Haftungsgründen dazu entschieden, keinen Funken mehr zu organisieren. Wie es mit dem Brauchtum dort weitergeht, ist noch offen.

