Die Lau Bau GmbH aus Röthenbach und die Lehnert Bau GmbH aus Heimenkirch machen gemeinsame Sache. Welche Ziele die Baufirmen haben und was das für Kunden heißt.

30.03.2022 | Stand: 05:17 Uhr

„Kompetenzen vereinen sich“ – so bewerben die Lau Bau GmbH in Röthenbach und die Lehnert Bau GmbH in Heimenkirch auf ihren Internetseiten die Fusion der beiden Familienunternehmen. Mit Michael Markus (37) und Julia Lau-Knestel (31) haben beide Firmen künftig die gleichen geschäftsführenden Gesellschafter.