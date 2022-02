Kunstrasen und Parkplatz am Rehwinkel in Heimenkirch sind sanierungsbedürftig. Zudem soll der Platz eingezäunt werden. Wie will der TSV das finanzieren?

04.02.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Eine Liste an Wünschen hat die Fußballabteilung des TSV Heimenkirch an die Gemeinde geschickt. Sie summieren sich auf mehr als 440.000 Euro. Größter Brocken ist die Sanierung des 19 Jahre alten Kunstrasenplatzes. Zudem würde der TSV gern den Sportplatz einzäunen, den Parkplatz sanieren und die Lärmschutzwand verlängern. Bürgermeister Markus Reichart kündigte Gespräche mit dem Gemeinderat und dem TSV an. „Wir müssen miteinander schwätzen“, sagte er.