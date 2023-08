So will der SV Maierhöfen-Grünenbach mit einer jungen Mannschaft den Klassenerhalt schaffen

Fußball-Bezirksligist SV Maierhöfen-Grünenbach geht mit einem jungen Kader in die neue Saison. Nur ein Spieler ist über 30. Auf wen es nun ankommt.

16.08.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Auf Markus Vogel und Tobias Prinz war Verlass. Die beiden Stürmer haben in der vergangenen Saison beim SV Maierhöfen-Grünenbach zusammen ein Drittel aller Tore erzielt. Dieser Lieferservice steht nun aber nicht mehr zur Verfügung: Der eine (Vogel) hat im Sommer aufgehört – der andere (Prinz) sich in der Vorbereitung direkt im ersten Testspiel das Kreuzband gerissen. Der 25-Jährige, der in der Fußball-Bezirksliga auf satte 54 Tore in 83 Spielen kommt, wird also einige Monate ausfallen.

