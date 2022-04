Fußball: Der FV Weiler vermeldet den ersten Neuzugang für die neue Saison

Der FV Rot-Weiß Weiler bastelt am neuen Kader für die Fußball-Landesliga. Vom FC Wangen kommt ein neuer Stürmer. Es gibt aber auch einen schmerzhaften Abgang.

Er trägt einen Allerweltsnamen, ist fußballerisch aber alles anderen als Durchschnitt. Der FV Rot-Weiß Weiler hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet: Stürmer Michael Schmid wechselt im Sommer vom Verbandsligisten FC Wangen ins Raiffeisenbank-Stadion.

„Er ist sehr gut ausgebildet worden und für die Landesliga eine sehr gute Verstärkung. Er bereitet sehr viele Tore vor und legt im Spiel enorme Laufwege zurück“, sagt Teammanager Alexander Dreier über den Neuen, der trotz seines jungen Alters auch eine Führungsrolle übernehmen soll.

Michael Schmid ist zwar erst 22 Jahre alt, hat aber schon viel Erfahrung. Von seinem Heimatverein TSV Röthenbach wechselte er früh zum FV Ravensburg und hat dort acht Jahre lang in der Jugend gespielt. Dort hat er vor allem das Taktische und Spielerische gelernt.

Bereits mit 16 ging er nach Österreich zum FC Sulzberg in den Herrenbereich. Diesen Wechsel hatte damals Joachim Baur eingefädelt, unter dem Schmid in Wangen am DFB-Stützpunkt trainiert hatte.

Innerhalb Vorarlbergs ist Schmid dann zum Drittligisten FC Langenegg gewechselt und wurde Sturmpartner von Kevin Bentele – dem Landesliga-Rekordtorschützen des FV Rot-Weiß Weiler. „In Österreich habe ich mir das Körperliche geholt“, sagt Schmid.

Michael Schmid kommt im Sommer 2022 vom FC Wangen zum FV Weiler

Im Sommer 2021 schließlich ging der Röthenbacher zum FC Wangen in die Verbandsliga. 24 Spiele und drei Tore stehen in seiner Bilanz. Dass er nach nur einem Jahr nun nach Weiler geht und den vermeintlichen Rückschritt in die Landesliga in Kauf nimmt, hat mehrere Gründe.

Einer davon: „Ich will mit meinen Kumpels zusammenspielen“, sagt er. Schmid ist unter anderem mit Lasse und Pirmin Fink, Dennis Schwarz sowie Andreas Reichart befreundet. Mit letzterem müsse er allerdings noch klären, wer in der neuen Saison die Nummer 9 bekommt, sagt Schmid lachend.

Ein weiterer Grund sei die „geile Anlage“ in Weiler – und nicht zuletzt die für einen Landesligisten sehr familiäre Atmosphäre. „Das fand ich auch in Österreich immer sehr schön“, sagt Schmid.

Früher in der Regionalliga: Samuel Riegger steigt beim FV Weiler wieder ein

Beim FVW darf sich der 22-Jährige auf Traumpässe eines hochkarätigen Rückkehrers freuen: Samuel Riegger (28) steigt zur neuen Saison nach seiner Babypause wieder bei seinem Heimatverein ein. „Er ist einer, der das Spiel lenken und an sich reißen kann. Wir hoffen, dass er schnell wieder an seine alte Form anknüpfen und im Mittelfeld die Fäden ziehen kann“, sagt Dreier über den früheren Regionalligaspieler, der in der Jugend auch beim 1. FC Nürnberg war. Riegger hatte zuletzt im Oktober 2020 gespielt.

Schmid und Riegger sollen nicht die einzigen Zuwächse bleiben. Weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen. „Wir wollen den Kader qualitativ und in der Breite verstärken, sodass auch die Nummer 15, 16 oder 17 ein Spiel entscheiden kann, wenn sie reinkommt“, sagt Dreier. Und auch ein zweiter Torhüter neben Lasse Fink müsse dringend her.

Das Ziel des Tabellensechsten sei es definitiv, in der neuen Saison den Abstand auf die Top 3 oder Top 4 wieder deutlich zu verringern. Aktuell beträgt er zwischen zehn und 20 Punkte – deutlich zu viel. „Wir wollen nächstes Jahr eine richtig gute Saison hinlegen und im vorderen Bereich mitspielen“, kündigt der Teammanager an.

Julian Karg wechsel vom FV Weiler zum TSV Berg

Auch die Spielergespräche mit dem aktuellen Kader seien soweit abgeschlossen, sagt Dreier. Bis auf eine Ausnahme hätten auch alle zugesagt: Julian Karg verlässt den FVW im Sommer und wechselt zum TSV Berg in die Verbandsliga. „Bei ihm haben immer wieder Vereine angefragt“, weiß Dreier. Für den FV Weiler ist das ein durchaus schmerzhafter Abgang. Der Linksfuß war absoluter Stammspieler.

Bei der Planung für die neue Saison hat der frühere Landesliga-Kapitän auch die eigene A-Jugend im Blick: „Da sind definitiv Spieler dabei, die das Potenzial für die Erste Mannschaft haben.“

