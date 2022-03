Fußball im Westallgäu: Daniel Feistle ist zurück beim FC Lindenberg

Der FC Lindenberg vermeldet einen überraschenden Neuzugang zur Rückrunde: Daniel Feistle ist zurück. Wie er den FC Lindenberg in der Kreisliga A verstärkt.

Der FC Lindenberg geht mit einer überraschenden Neuverpflichtung in die Rückrunde. Allerdings nicht auf, sondern neben dem Platz: Daniel Feistle hat beim Kreisligisten das Amt des Sportlichen Leiters übernommen. Der 33-Jährige folgt auf Philipp Frommknecht, der den Posten aus beruflichen und familiären Gründen abgegeben hat.

„Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und ich muss dem Verein auch noch etwas zurückgeben“, sagt Feistle und ergänzt: „Lindenberg ist immer noch Lindenberg. Das Potenzial ist da, die Infrastruktur, die Jugend. Ich will etwas anschieben und langfristig aufbauen.“

Daniel Feistle war Trainer beim TSV Heimenkirch

Feistle hat beim FC Lindenberg die komplette Jugend durchlaufen. Sein Stern bei den Aktiven ging in der Saison 2006/07 auf, in der er 24 Tore erzielte. Der technisch versierte Offensivspieler ging dann nach Österreich (Sulzberg und Lauterach), kam aber wieder zum FCL zurück – und riss sich das Kreuzband. Deshalb wechselte er früh auf die Trainerbank. Von Sommer 2015 war Herbst 2019 war er in dieser Funktion erfolgreich beim TSV Heimenkirch tätig.

Nach zweieinhalb Jahren Fußballpause kehrt Feistle nun in ganz neuer Funktion zum FCL zurück. Als Spielleiter ist er zuständig fürs Organisatorische rund um den Spielbetrieb: Kaderplanung, Neuzugänge, Termine und vieles mehr. „Das ist mit die wichtigste Position bei einem Fußballverein. Jetzt fängt auch schon die Planung für die neue Saison an“, sagt Kraus. Und dafür sei Feistle der richtige Mann: „Er kennt alle Seiten. Er war als Trainer erfolgreich, hat ein Netzwerk und ist mit Mitte 30 mit den Spielern auf Augenhöhe. Und dass er ein guter Fußballer war, wissen wir alle.“

FC Lindenberg in der Kreisliga A im Abstiegskampf

Die Realität heißt nun zunächst: Abstiegskampf in der Kreisliga A. Der FC Lindenberg geht auf dem Relegationsplatz in das Nachholspiel beim FC Leutkirch II (Sonntag, 20. März, 12.45 Uhr) – eines von vier Kellerduellen gleich zu Beginn der Rückrunde. Der Klassenerhalt ist für das zuletzt stark verjüngte Team von Trainer Frank Trautwein das oberste Ziel. Allerdings nicht nur. „Einstellig sollten wir am Ende in der Tabelle schon sein“, sagt Kraus.

