Mit Slapstick-Gegentor: FV Weiler patzt gegen Aufsteiger und verliert Platz 1

In der Fußball-Landesliga verliert der FV Rot-Weiß Weiler das erste Spiel nach der Winterpause. Die Tabellenführung ist damit futsch. Wie es dazu kommen konnte.

06.03.2023 | Stand: 05:10 Uhr

Der FV Rot-Weiß Weiler hat den Jahresauftakt verpatzt. Der Fußball-Landesligist hat sein Heimspiel gegen Aufsteiger SV Sulmetingen völlig überraschend mit 1:3 (0:1) verloren – und damit auch die Tabellenführung. „Wenn es einen richtigen Zeitpunkt für Niederlagen gibt, dann jetzt. Das ist für uns ein guter Lerneffekt“, sagte Trainer Jürgen Kopfsguter, dessen Team zuvor seit Mitte Oktober ungeschlagen war, und betonte: „Kein Grund, unruhig zu werden.“

Gegner Sulmetingen spielt körperlich sehr robust

„So komisch es klingt: Auf dieses Spiel waren wir nicht vorbereitet“, sagte Kopfsguter. Vor 200 Zuschauern traten die Gäste sehr robust auf, pushten sich gegenseitig lautstark und nahmen mit ihrer Körperlichkeit die Rot-Weißen aus dem Spiel – vor allem die Techniker wie Matheus Felipe, Gasper Koritnik oder Samuel Riegger. Es erinnerte ein bisschen an Niederlagen wie beim Oktoberfestspiel gegen Ehingen: „Da haben wir uns den Respekt abkaufen lassen.“

(Lesen Sie auch:

Weil ungewohnte Stockfehler und Fehlpässe hinzukamen, nahm das Spiel seinen unerwarteten Verlauf. Einen Abpraller nach einem Freistoß staubte Jan Deiss zum 0:1 ab (44.). Zwar glich der eingewechselte Kapitän Raimond Hehle per Handelfmeter aus (66.), doch wirklich ins Spiel fand Weiler nicht. „Wir hatten keine drei, vier Torchancen“, stellte der Trainer fest, der Tim Ilzhöfer früh hatte auswechseln müssen, weil wohl eine alte Knieverletzung wieder aufgebrochen ist. Sein Einsatz nächsten Samstag in Oberzell ist fraglich.

FV Weiler ist nicht mehr Tabellenführer in der Fußball-Landesliga

Das 1:2 durch Sulmetingens Manuel Pokl war „ein Slapstick-Tor“ (Kopfsguter), bei dem die Defensive es zwei-, dreimal nicht schaffte, den Ball entscheidend zu klären (68.). Der eingewechselte Frank Frommann, wohl einer der größten Spieler der Liga, machte mit seinem Kopfball zum 1:3 kurz vor Schluss den Deckel drauf (86.).

(Lesen Sie auch: Überflieger aus dem Allgäu: Wie Janik Haberer mit Union Berlin die Bundesliga und Europa aufmischt)

Die fünfte Saisonniederlage, die den Sturz auf Rang 3 bedeutete, war laut Kopfsguter am Ende auch verdient. „Die Mannschaft wollte alles zu gut machen und ist nicht in ihre Abläufe gekommen. Jetzt wissen wir wieder, wie in dieser Liga gespielt wird.“

Fußball-Landesliga: FV Weiler – SV Sulmetingen 1:3 (0:1)