Verbandsliga-Aufsteiger FV Weiler: „Wir müssen immer am Limit spielen“

Der FV Rot-Weiß Weiler ist zum dritten Mal in die Verbandsliga aufgestiegen – und will erstmals die Klasse halten. Aber das Personal ist nicht üppig.

14.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Den kleinen Kader nimmt er mit Humor. „Das hat auch einen Vorteil: Es braucht sich keiner über zu wenig Spielzeit beklagen“, sagt Trainer Jürgen Kopfsguter. Bereits in der Vorbereitung war das so. Während die Gegner in den Testspielen in der Regel sechs- bis achtmal gewechselt haben, waren zwei oder drei frische Feldspieler für ihn das höchste der Gefühle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.