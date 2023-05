Fußballspiel in Weiler wird zur Benefizaktion für die Zeltschule

Der FV Rot-Weiß Weiler nutzt sein Heimspiel an diesem Samstag, um den Hilfsverein "Zeltschule" zu unterstützen. Der Erlös geht an Kinder in Kriegsgebieten.

20.05.2023 | Stand: 05:28 Uhr

In der Fußball-Landesliga erwartet der FV Rot-Weiß Weiler an diesem Samstag (20- Mai) den TSV Trillfingen (Anpfiff 15.30 Uhr im Raiffeisenbank-Stadion). Sportlich gesehen geht es darum, nach dem verlorenen Derby in Heimenkirch (2:3) gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenfünfzehnten die Tabellenführung zu verteidigen.

Zeltschule hilft Kindern im Libanon und in Syrien

Das Spiel steht aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt – einem sozialen. Der Fußballverein bietet dem Projekt „Zeltschule e.V.“ eine Plattform und will dessen Hilfsarbeit unterstützen. „Wir werden an der Eintrittskasse und am Kiosk fleißig Spenden sammeln, um die Zeltschule zu unterstützen“, sagt Vorsitzender David Fink.

(Lesen Sie auch: Westallgäuer Schüler laufen für Cholera-Prävention in Flüchtlingscamps im Libanon)

Die gemeinnützige Organisation ist 2016 von Jacqueline Flory gegründet worden. Die aus Weiler stammende Münchnerin hat rund 40 Schulen im Libanon und in Syrien aufgebaut, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen in den Kriegswirren eine Ausbildung zu ermöglichen. Flory wird am Samstag im Stadion sein, um in der Halbzeit ihr Projekt vorzustellen.