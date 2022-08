FV Weiler gegen TSV Heimenkirch: "Es geht um die Westallgäuer Meisterschaft"

12.08.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Für die einen ist es schon die 28. Landesliga-Saison, für die anderen erst die zweite. Ein Highlight ist dieses Spiel aber ganz sicher für beide: Der FV Rot-Weiß Weiler empfängt an diesem Samstag den TSV Heimenkirch zum Derby (Samstag, 13. August, 15.30 Uhr).

Zweimal gab es dieses Duell in der Fußball-Landesliga bereits. Was damals passiert ist – und wie die Aktien diesmal stehen.

Das erste Derby: Weiler gewinnt 3:0 in Heimenkirch

13. August 2017: 1100 Zuschauer sehen am Rehwinkel das erste Landesliga-Spiel in der Geschichte des TSV Heimenkirch – und einen überlegenen Vizemeister aus Weiler. Mathias Stadelmann (2) und Andreas Reichart treffen zum ungefährdeten 3:0-Sieg für die Gäste. „Die haben alles besser gemacht als wir“, fasst TSV-Trainer Simon Schnepf zusammen, der den heutigen Torjäger Tobias Schuwerk als Linksverteidiger (!) auflaufen lässt. Überschattet wird das Derby von der schweren Kniverletzung von TSV-Kapitän Benjamin Limberger: Der Torwart muss noch vor der Pause runter – und wird danach nie mehr ein Fußballspiel bestreiten. Aktuell ist er Co-Trainer beim FC Hard und mit dem veganen Lieferservice Wavu erfolgreich.

Das zweite Derby: Weiler siegt durch strittigen Elfmeter

9. Mai 2018: 600 Zuschauer sehen an einem Mittwochabend im Raiffeisenbank-Stadion kein spielerisch hochklassiges, aber intensives Spiel. Zunächst läuft alles für Heimenkirch: Marius Diem bringt die Gäste in Führung, danach verschießt Weilers Mathias Stadelmann einen Elfmeter. Kurz vor der Pause gleicht Andreas Reichart aber zum 1:1 aus. Und dann zeigt Schiedsrichterin Jessica Mast nach einem fragwürdigen Foul an Stadelmann erneut für Weiler auf den Punkt. Julian Karg verwandelt zum 2:1 für die-Rot-Weißen, die effektiver und cleverer sind. „Wir hatten mehr Chancen und haben uns für unseren Aufwand belohnt“, sagt FVW-Trainer Jürgen Kopfsguter. Viereinhalb Wochen später beendet Weiler die Saison als Dritter, Heimenkirch steigt ab.

So ist die Lage beim FV Weiler vor dem Derby

„Beste Stimmung“ herrscht beim Tabellenvierten – gepaart mit Vorfreude. „Das sind die Spiele, auf die man als Fußballer wartet“, sagt Kopfsguter. Der Trainer des FVW erwartet ein intensives, durchaus auch hitziges Spiel mit Pokalspiel-Flair. „Es geht um die inoffizielle Westallgäuer Meisterschaft“, sagt Kopfsguter, der wohl auf das gewohnte 4-2-3-1 setzen dürfte: „Wir wollen die Kontrolle über das Spiel haben und nach vorne aktiv sein – aber mit Hirn.“ Regisseur Samuel Riegger fällt wegen einer Zerrung „zu 95 Prozent“ aus. Auch Niklas Jork (Leiste) ist fraglich. Dafür kehrt Daniel Schramm nach seinem Urlaub in den Kader zurück. Kopfsguter sieht seine Elf in der Favoritenrolle – und man sei auch bereit, diese anzunehmen.

So ist die Lage beim TSV Heimenkirch

Die unglückliche Auftaktniederlage gegen Ravensburg II (1:2) ist abgehakt. „Es bringt nichts, zurückzuschauen“, sagt Trainer Simon Rothmund und ergänzt: „Die Vorfreude ist groß, das spürt man im ganzen Verein. Es ist das Spiel des Jahres.“ Das wird der Aufsteiger mit einem unveränderten Kader und wohl wieder im 4-2-3-1 angehen. Neben dem verletzten Elias Schlachter fehlen die Urlauber Alex Hutter, Artum Balo und Leonor Karaxha. Verbessern müssen sich im Gegensatz zur Vorwoche zwei Dinge: „Die wenigen Fehler, die wir hinten gemacht haben, abstellen – und vorne die Chancen verwerten. Dann können wir mindestens einen Punkt mitnehmen.“

Wiedersehen macht Freude (I)

Sechs Protagonisten des TSV Heimenkirch haben schon für Weiler gespielt: Tobias Schuwerk (33), Niklas Kirchmann (26), Florian Knapp (35) und Kerim Saritekin (23) sowie Torwart- und Co-Trainer Martin Durach (40). Besonders tiefe Spuren beim FVW hat Adrian Beck (36) hinterlassen: als Torwart in sämtlichen Spielklassen von der Kreisliga B bis zur Verbandsliga, als Torwart-Trainer im Nachwuchs und als Coach der Zweiten Mannschaft in der Kreisliga A.

Wiedersehen macht Freude (II)

Raimond Hehle (31) hat zwar nie für den TSV Heimenkirch gespielt, aber in der Saison 2014/15 ein halbes Jahr lang dessen A-Jugend in der Bezirksstaffel trainiert. Im Derby am Samstag trifft der Kapitän des FV Weiler auf drei seiner Schützlinge von damals: Nino Hartinger, Marius Diem und Yilmaz Özcelik. Und auch zu Heimenkirchs Dauerbrenner Markus Hutterer (30) hat Hehle eine besondere Verbindung: Beide sind Mitglied im selben Bayern-Fanclub und haben auch schon etliche Auswärtsspiele des Rekordmeisters zusammen im Fanblock verbracht – von Lissabon bis London, von Barcelona bis Berlin.