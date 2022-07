FV Weiler und TSV Heimenkirch sind bereit für den WFV-Pokal

Landesligist FV Rot-Weiß Weiler gewinnt das Blitzturnier in Tettnang. Auch Heimenkirch feiert ebenfalls eine gelungene Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel.

Zehn Tore in 120 Minuten: Der FV Rot-Weiß Weiler hat das Blitzturnier in Tettnang gewonnen. Im ersten Spiel machte der Fußball-Landesligist kurzen Prozess mit Gastgeber TSV Tettnang und gewann mit 8:0. Die Tore gegen den Bezirksligisten erzielten Mathias Stadelmann (3), Andreas Reichart (2), Dennis Schwarz, Daniel Schramm und Michael Schmid.

Im zweiten Spiel gegen Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen rotierte Trainer Jürgen Kopfsguter dann ordentlich. Insgesamt brachte er 18 verschiedene Spieler zum Einsatz. Zwar unterlag Weiler mit 2:3 (Tore: Matheus Felipe und Karim Hamid), doch weil Heimerdingen sein erstes Spiel gegen Tettnang mit 1:3 verloren hatte, reichte es für die Rot-Weißen am Ende zum Turniersieg.

Das Blitzturnier war für den FVW die Generalprobe für das WFV-Pokalspiel am Donnerstag (21. Juli) daheim gegen den TSV Eschach (18.30 Uhr, Raiffeisenbank-Stadion).

WFV-Pokal: TSV Heimenkirch erwartet Mitaufsteiger SV Oberzell

Durch Tore von Tobias Schuwerk, Marius Diem und Niklas Kirchmann hat der TSV Heimenkirch sein Testspiel beim TSV Meckenbeuren mit 3:1 (3:0) gewonnen. Auch der Landesliga-Aufsteiger muss am Donnerstag (21. Juli) im WFV-Pokal ran: In der ersten Runde gastiert Mitaufsteiger SV Oberzell am Rehwinkel (19 Uhr).

Testspiele: Maierhöfen gewinnt, Wangen verliert

Bezirksligist SV Maierhöfen-Grünenbach hat sein derweil Testspiel beim FC Wiggensbach (Kreisliga Allgäu) durch Tore von Tobias Prinz, Simon Glötter und Denis Greiter mit 3:2 (1:0) gewonnen.

Hingegen musste sich der FC Wangen in seinem Testspiel dem SC Pfullendorf mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Kaan Basar und Neuzugang Kai Herrmann (vom SV Beuren) trafen für den Verbandsligisten.

